Fußball FC Bergalingen gewinnt den Waldhaus-Cup

Fußball: Christian Neugebauer trifft zum 1:0-Sieg im Endspiel beim SV Waldhaus gegen den SV Unteralpfen. SV Nöggenschwiel kommt auf den den dritten Platz. Christian Schnurr vom SV Unteralpfen wird Torschützenkönig

Fußball: – Nach einer spannenden Turnierwoche beim SV Waldhaus steht der FC Bergalingen, Aufsteiger in die Kreisliga A, als Sieger des Waldhaus-Cup und Nachfolger des FC Tiengen 08 fest. Die Elf von Trainer Oliver Baumgartner besiegte im Finale den SV Unteralpfen mit 1:0. Platz drei holte sich der SV Nöggenschwiel nach einem 1:0 gegen den Gastgeber. Bester Torschütze des einwöchigen Turniers war Christian Schnurr vom SV Unteralpfen mit vier Treffern.

FC Bergalingen – SV Unteralpfen 1:0 (1:0). – Tor: 1:0 (9.) Christian Neugebauer. – SR: Serkan Öz (Lauchringen). – Der FC Bergalingen sichert sich bei seiner erstmaligen Turnierteilnahme gleich den Sieg. Dem 2:2 gegen den SV Nöggenschwiel ließ der Aufsteiger Siege gegen die SG Höchenschwand/Häusern (2:1) und SV St. Blasien (4:0) folgen und kam dank der besseren Tordifferenz ins Endspiel. Ähnlich erreichte auch der SV Unteralpfen, der mit einem 3:3 gegen den SV Waldhaus das Finale. Das wegen eines Unwetters abgebrochene Spiel gegen den SV Berau wurde mit 2:1 gewertet, danach folgte ein 3:2 gegen den FC RW Weilheim. Hier entschieden die mehr erzielten Treffer für die Untreralpfener.

Im Finale ging der SV Unteralpfen allerdings leer aus, lag schon nach neun Minuten hinten. Christian Neugebauer hatte für den FC Bergalingen mit einer der wenigen Torgelegenheiten in dieser Partie das frühe Siegtor erzielt. Das Spiel war über weite Strecken sehr ausgeglichen und spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab.

SV Waldhaus – SV Nöggenschwiel 0:1 (0:1). – Tor: 0:1 (26.) Marius Zipfler. – SR: Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen). – In einem intensiven und unterhaltsamen Spiel, sicherte sich der letztjährige Finalist SV Nöggenschwiel durch einen Treffer von Marius Zipfler den dritten Platz beim Waldhaus-Cup. Bei besserer Chancenverwertung wäre für den Gastgeber aus Waldhaus mehr drin gewesen, zumal der SV Nöggenschwiel in den letzten 18 Minuten der Partie in Unterzahl agierte.