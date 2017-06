Fußball-Kreisliga FC Bergalingen feiert grandiosen Sieg

Hotzenwälder überrollen den VfR Horheim, siegen mit 5:2 und steigen nach sieben Jahren wieder in die Kreisliga A auf. 200 mitgereiste Fans machen Stimmung

Fussball Aufstieg zur Kreisliga A

VfR Horheim -

FC Bergalingen

2:5 (0:4)

Tore: 0:1 (5.) Neugebauer, 0:2 (20./ET) W.Zielke, 0:3 (26./FE) M. Strittmatter, 0:4 (39.) und 0:5 (50.) Michael Albiez, 1:5 (77.) Merz, 2:5 (88.) Hoffmann. – SR: Stefan Schmidt (Hürrlingen). – Z.: 700.

Rund 200 mitgereiste Fans feierten ihr Team, den FC Bergalingen, der mit Pauken und Trompeten in die Kreisliga A aufgestiegen ist. Nach dem 0:0 im Hinspiel auf eigenem Platz machten die Bergalinger schnell alles klar. Schon zur Pause stand es 4:0 für die Gäste. Am Ende hieß es 5:2. Nach sieben Jahren kehrt der FCB in die Kreisliga A zurück.

Es lief nahezu optimal für den FC Bergalingen. Routinier Christian Neugebauer (5.) nutzte die Lücke im Horheimer Abwehrzentrum zum 1:0 für seine Elf. Willi Zielke (20.) unterlief ein Eigentor – 0:2. Mike Strittmatter (26.) verwandelte einen Strafstoß – 0:3. Michael Albiez (39.) nahm einfach mal Maß – die Kugel schlug oben im Dreieck ein – 0:4. Es passte alles.

Nicht im Traum hätten die Bergalinger gedacht, dass nach dem hart umkämpften 0:0 im Hinspiel der Druck so schnell von ihnen abfallen würde. "Unglaublich, ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben", sagte FCB-Trainer Oliver Baumgartner. Neugebauer, mit 32 Jahren der Senior im Team, erklärte: "Wir haben heute die Chancen genutzt. Das war in der Rückrunde und im Hinspiel leider nicht so. Alle haben heute das Beste gegeben." Im Siegestaumel blieb er sachlich. "Wenn wir nicht so schnell das erste Tor schießen, wäre es vielleicht anders gekommen", sagte der Routinier.

So aber nahmen die Bergalinger dem Gegner, der nach dem 0:2 zusammenfiel, schnell den Wind aus den Segeln. Baumgartners Jungs durften eigentlich schon nach 45 Minuten feiern. Die zweite Hälfte war nur noch für die Statistik. Der VfR hätte schon fünf Treffer erzielen müssen. Die Horheimer versuchten alles. Doch fünf Minuten nach dem Wechsel gab's den nächsten eklatanten Fehler: Torhüter Alexander Kehl spielte den Ball in die Füße von Michael Albiez – 0:5. Damit zweifelte endgültig keiner mehr am Sieg und Aufstieg.

Man muss dem VfR Horheim zu Gute halten, dass er bis zum Schluss kämpfte. Maurizio Merz (77.) und Andreas Hoffmann (88.) gestalteten das Ergebnis etwas freundlicher.

.Bildergalerie und Video-Interviews mit den beiden Trainern Oliver Baumgartner (FC Bergalingen) und Stefan Indlekofer (VfR Horheim) gibt es bei uns im Netz unter:www.suedkurier.de/regiosport