Frauenfußball FC Bad Säckingen steigt zum Jubiläum auf

Seit zehn Jahren gibt es Frauenfußball im Hochrheinstadion. Trainer Michael Zehe (52) ist stolz darauf, dass über die Hälfte der 2007 ins Leben gerufenen Mädchenmannschaft noch aktiv ist. Als bestes Neuner-Team steigt die Elf nun in die Bezirksliga auf

Frauenfußball: – Hätte ihm vor zehn Jahren jemand prophezeit, dass über die Hälfte seiner damaligen Fußballmädchen heute noch aktiv spielen und just zum „Zehnjährigen“ sogar in die Bezirksliga aufsteigen – Michael Zehe hätte schallend gelacht. „Wir haben ganz klein angefangen und mussten uns damals im Verein schon etwas anhören. Wir wurden belächelt“, erinnert sich das 52-jährige Urgestein des FC Bad Säckingen an die Anfänge des Frauenfußballs im Hochrheinstadion.

Seine Tochter Meike gab damals den entscheidenden Ruck: „Sie wollte Fußball spielen, also sagte ich als Trainer zu, wenn sie eine Mannschaft zusammen trommelt.“ Prompt kamen 2007 beim „Mädchenfußballtag“ über ein Dutzend Mädchen, legten die Basis für die heutige Frauen-Elf: „Wir sind längst anerkannt und werden vom Verein prima unterstützt“, lobt Zehe, der seit 26 Jahren als Trainer beim FC Bad Säckingen arbeitet und als Spieler sämtliche Jugend- und Aktivmannschaften im Einsatz war: „Und die Fußballerinnen stehen auch parat, wenn es etwas zu tun gibt – nicht nur beim Brückenfest.“

Sportlich läuft es in diesen Tagen prima. Als bestes Elfer-Team der Kreisliga A-West durften die Bad Säckinger Kickerinnen nun aufsteigen, obwohl sie auf Rang drei gelandet waren: „Wir spielten das Norweger-System, mussten zu Neunt spielen, wenn der Gegner eine Neuner-Mannschaft gemeldet hatte“, erklärt Zehe: „Meine Spielerinnen sind wirklich froh, dass das ein Ende hat.“

In der neuen Liga werden die Bad Säckinger Frauen gefordert sein, sehen sich aber gerüstet, ihr Ziel zu erreichen: „Ein Platz im Mittelfeld sollte machbar sein“, ist Zehe froh, in Christoph Mathis, der aktiv beim SV 08 Laufenburg spielt, einen Co-Trainer zur Seite zu haben: „Er hat großen Anteil am Aufschwung und unterstützt mich super.“ Zwei Spielerinnen, die schon in Bad Säckingen aktiv waren, kehren zurück: Gülcan Kocan (SV Niederhof) und Miriam Peter (FC Bergalingen): „Aber wir könnten durchaus noch eine Torhüterin und eine Feldspielerin brauchen“, würde sich Zehe über interessierte Spielerinnen freuen.

