Leichtathletik Eyhorn und Dörflinger gewinnen 27. Wehratallauf

Sieger bei den Lauffreunden Wehratal kommen aus Schopfheim. Viel Lob für umsichtigen Veranstalter nach Wechsel auf den Sonntag. 262 Läuferinnen und Läufer im Ziel

Leichtathletik: – Die Sieger des Laufes kommen aus Schopfheim, doch Verlierer gab es eigentlich keine bei der 27. Auflage des traditionsreichen Wehratallaufes, den die Lauffreunde Wehratal im TV Wehr einmal mehr vorzüglich und mit 262 Teilnehmern ausrichteten. Das Lob kam von allen Seiten: Die Läufer waren zufrieden, die Gastgeber sowieso und auch die Damen des Rettungsdienstes konnten ohne Einsatz wieder nach Hause: „Keine besonderen Vorkommnisse“, lautete das Fazit.

Das konnte Siegerin Bettina Eyhorn (Lauftreff TSG Schopfheim) nicht ganz unterschreiben: „Kurz nach dem Start lag ich plötzlich am Boden. Einige Läufer stiegen über mich hinweg“, berichtete sie im Ziel, das sie nach 44:55,6 Minuten erreichte, von ihrer Schrecksekunde: „Aber es ist Gottseidank nichts Ernsthaftes passiert.“ So lief sie die Runde und hatte nach gut sieben Kilometern die bis dahin Führende Diana Geiger (SC Münstertal) erreicht: „Bergab hatte sie offensichtlich die besseren Beine“, gab die erstmals in Wehr laufende Skilangläuferin aus Mülllheimer offen zu. Sie kam 13 Sekunden nach Eyhorn ins Ziel und 32 Sekunden vor Nicole Moscioni (Lauffreunde Wehratal), die ihre Zeit vom vergangenen Jahr um fast drei Minuten verbesserte und wie 2011 auf Platz drei ins Ziel lief. Übrigens knapp vor Hartmut Eckert aus Albbruck, der seinen achten Klassensieg in M 60 in diesem Laufjahr feierte.

Zu diesem Zeitpunkt waren die schnellsten Männer längst im Ziel. Simon Dörflinger aus Eichen lief für „Run on Clouds“ und stand zum achten Mal an der Startlinie beim Wehratallauf. Nach den Siegen in den Jahren 2009 und 2014 stand er nun zum dritten Mal ganz oben auf dem Treppchen. Mit 35:40,9 Minuten war er angesichts seines reduzierten Trainingsprogramms ganz zufrieden. Zu seiner Bestzeit von 2009 fehlten gut eineinhalb Minuten.

Platz zwei erlief sich Hanspeter Scherr vom TuS Stetten. Der Routinier aus Adelhausen feierte seine beste Platzierung seit seinem Sieg vor 18 Jahren! Damals kam er in 36:48 Minuten ins Ziel, am Sonntag brauchte er 38:03,3 Minuten. Auf den dritten Platz lief Marc Lauber aus Hänner, der lieber auf der Marathonstrecke unterwegs ist: „Das war – verletzungsbedingt – mein erster Wettkampf seit einem Jahr. Mit der Zeit bin ich nicht ganz zufrieden“, so Lauber, der bei seinem ersten Lauf vor vier Jahren knapp schneller war: „Ich werde wohl im Oktober den Bräunlinger Halbmarathon laufen und im Frühjahr dann wieder auf die große Strecke gehen.“

Höchst zufrieden war Chef-Organisator Günter Schönauer von den Lauffreunden Wehratal im TV Wehr: „Dass wir jetzt sonntags laufen, war die einzig richtige Entscheidung.“ Dem Urteil schlossen sich etliche Teilnehmer an: „Uhrzeit und Laufwetter waren perfekt“, freute sich Markus Uhl aus Wallbach, der auf Platz acht ins Ziel lief.