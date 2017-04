Fußball-Bezirksliga Erster Sieg für SpVgg. Wutöschingen im neuen Jahr

Fußball-Bezirksliga: Marius Oberle trifft zum 1:0-Erfolg gegen FC Wittlingen. FC Erzingen gewinnt beim 3:0 über den FC Wehr ebenfalls sein erstes Spiel seit der Winterpause. FC Wallbach düpiert FC Schönau und rückt auf den drittletzten Platz. VfB Waldshut verliert nach 1:2 gegen VfR Bad Bellingen langsam an Boden. FC Tiengen 08 vom SV Weil II mit 1:2 gestoppt. SV Herten feiert wichtiges 1:1 beim FV Lörrach-Brombach II. SpVgg. Brennet-Öflingen träumt nach dem 2:0 gegen den SV Buch so langsam vom Durchmarsch

SpVgg. Wutöschingen – FC Wittlingen 1:0 (0:0)

(gru) Der FC Wittlingen hat mit der fünften Pleite in Folge seine letzte Titelchance verspielt. Die knappe Niederlage beim Aufsteiger war nicht unverdient, denn die Wutöschinger spielten locker auf, setzten spielerische Akzente und hatten kurz nach der Pause durch Niko Bischoff (46.) und Patrick Budde (49.) beste Chancen zur Führung. Das Tor des Tages erzielte Marius Oberle. Matthias Mietz hatte einen Fehlpas aufgenommen und Bischoff bedient. Der spielte dem von halbrechts kommenden Oberle in den Lauf – 1:0. "Der Sieg war wichtig, weil er vor allem der Moral meiner Elf gut tut", freute sich Trainer Holger Kostenbader über den ersten Erfolg des neuen Jahres: "Ob es am Ende noch reicht, werden wir sehen, aber wir wollen Spaß haben. Und das ist uns heute gelungen."

FC Schönau – FC Wallbach 1:2 (0:2)

(gru) Beim FC Wallbach keimt wieder Hoffnung. Nach vier Unentschieden und zwei Siegen hat die Elf von Patrick Bayer den "Strich" erreicht. Die Gäste lieferten gegen überhebliche Schönauer einen tadellosen Auftritt ab und waren von Beginn an voll dabei. Albert Flato (6.) mit seinem fünften und Eudard Nowak (13.) mit seinem ersten Saisontor bestraften Schönauer Nachlässigkeiten mit der frühen Führung. In der Folge hielten die Gäste den Titelaspiranten auf Distanz und genehmigten sich nur den Schönheitsfehler eines Strafstoßes, den der ansonsten überragend haltende Torhüter Ramon Winkler (21) verursachte. Christian Kiefer traf drei Minuten vor Schluss nur noch zum 1:2.

FC Erzingen – FC Wehr 3:0 (3:0)

(gru) Der FC Erzingen beendete mit einem Blitzstart seine Negativserie. Valentin Loparco (3.) nach einer Ecke und Dominik Flum (9.) nach einem Freistoß besorgten das 2:0. Erneut nach einer Ecke netzte dann auch noch Danilo Torsello (22.) ein: "Nach dieser eiskalten Dusche war es schwer, nochmal zurück ins Spiel zu kommen", haderte FCW-Trainer Michael Schenker mit seiner zuletzt fünf Mal in Folge unbesiegten Elf: "Bei den Toren hat die Zuordnung nicht gestimmt." Die Wehrer wurden ihren Ansprüchen erst nach der Pause etwas gerecht, vergaben aber reihenweise gute Chancen: "Neben einem Lattentreffer gab es sicher noch vier, fünf Hundertprozentige für uns."

SpVgg. Brennet-Öflingen – SV Buch 2:0 (2:0)

(gru) Bereits nach einer Viertelstunde standen die Weichen für den Gastgeber auf Sieg. Fabian Schmidt traf per Drehschuss zur Führung, die nur einmal wirklich in Gefahr war. Doch Manuel Hilpert parierte den Schuss von Dawid Armanowski (28.) prächtig. Fünf Minuten später erhöhte Dauer-Torschütze Timo Bernauer auf 2:0 und steuerte damit zu den zuletzt vier Siegen in Folge nunmehr sieben Treffer bei. In der Folge gaben die Hausherren die Partie nicht mehr aus der Hand und feierten einen verdienten Sieg, der die Elf sechs Spieltage vor Schluss auf zwei Punkte hinter das Spitzenduo rücken lässt.

VfB Waldshut – VfR Bad Bellingen 1:2 (0:2)

(gru) Der VfB Waldshut sieht sich vom Glück verlassen. Allerdings verschliefen die Gastgeber den ersten Durchgang und durften sich über den 0:2-Pausenstand nicht wundern. Besser wurde es nach dem Wechsel, doch einzig Fabian Eppler traf. Einmal mehr wurden beste Chancen nicht verwertet.

SV Weil II – FC Tiengen 08 2:1 (1:1)

(gru) Trotz der Niederlage war FCT-Trainer Georg Isele nicht unzufrieden: "Wir waren nur mit zwölf Spielern angereist und schon nach sechs Minuten musste Jasmin Rastoder verletzt ausgewechselt werde." Für ihn kam Marius Sava, der im Verlauf der Partie Pech mit einem Schuss an den Innenpfosten hatte. Dem aus dem Gewühl erzielten 1:2 liefen die Tiengener über eine halbe Stunde nach, vergaben einige gute Chancen. In der Nachspielzeit verletzte sich Bruno Di Palma nach einem rüden Foul, musste mit dick geschwollenem Knöchel in die Klinik. Weil er seinen Gegenspieler wegen der Attacke beschimpfte, kassierte er zu allem Überfluss auch noch die Gelb-Rote Karte.

FV Lörrach-Brombach II – SV Herten 1:1 (0:1)

(gru) Mit einer tadellosen Leistung vor der Pause verdiente sich der Gast den Punkt. Nach der frühen Führung durch Remo Laisa (8.) verpasste es Musa Musliu das 2:0 nachzulegen. Im zweiten Durchgang übernahmen die mit Akteuren aus der "Ersten" verstärkten Hausherren das Kommando, glichen nach dem Handspiel von Waldemar Schmidt durch Patrick Sorg (54.) per Strafstoß aus und hätten in der Folge durchaus den Sieg erreichen können: "Für uns ein sehr wichtiger Punkt", war SVH-Trainer Thorsten Szesniak zufrieden.