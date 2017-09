Fussball-Kreisliga A-Ost Erster Punkt für FC Bergalingen

Fußball-Kreisliga A-Ost: Im Aufsteigerduell erkämpft sich die Elf von Interimstrainer Paco Exposito ein 0:0. Defensivtaktik geht auf

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Das 0:0 im Derby und Aufsteigerduell war für den FC Bergalingen wie eine Erlösung. Die Elf von Interimscoach Paco Exposito, der den erkrankten Oliver Baumgartner bis November vertritt, feierte den ersten Punkt wie den Titel. Die Bergalinger verteidigten das torlose Remis in einem Spiel mit wenigen Torchancen mit hohem Einsatz.

Nach bisher 19 Gegentoren musste Exposito reagieren. "Die Ausrichtung war defensiv. Wir wollten auf Konter lauren", sagte der Interimscoach. Seine Elf setzte die Marschroute von Beginn an um. Exposito: "Es war eine Top-Mannschaftsleistung, kämpferisch und läuferisch klasse. Jeder hat für jeden gekämpft. So muss es sein im Abstiegskampf." Und er fügte hinzu: "Die Mannschaft hat heute für Oli gespielt."

Die Bergalinger Defensive um Abwehrchef Andreas Keller war gut organisiert. Sie ließ kaum Lücken zu. So rannten sich Gäste aus Bad Säckingen immer wieder fest. Durchatmen musste Exposito einzig in der 31. Minute, als sein Torhüter Oliver Pietzke den Ball fallen ließ und der Bad Säckinger Fabio Genna fast heran gekommen wäre. Allerdings trauten sich die Bergalinger nach vorne wenig zu. Oft blieben die Konter im Ansatz stecken. Wenn's ein bisschen gefährlich wurde, dann mit Schussversuchen aus der Distanz. Doch wie Pietzke hatte gegenüber Raphael Scherzinger kaum etwas zu halten. In der Nachspielzeit gab es noch eine Chance für den Siegtreffer. Der eingewechselte Yannik Engel hämmert einen Freistoß in die Mauer.

Der FC Bad Säckingen war deutlich häufiger in Ballbesitz. Der immer noch unbesiegte Mitaufsteiger dominierte, versuchte, Druck zu machen – ohne Erfolg. Auch die etwas zehnminutige Dauerdrangphase nach der Pause brachte nichts ein. Zurecht bemängelte Bad Säckingens Trainer David Schäfer: "Wir hatten keine Lösung. Alles war zu statisch. So haben wir dem Gegner in die Karten gespielt." Allerdings war er ein bisschen darüber enttäuscht, dass der FC Bergalingen nicht gewillt war, offensiver zu spielen.

"Wir geben sicher noch nicht auf"

Bildergalerie im Internet:

Seit drei Jahren ist Martin Schmid (34) Vorsitzender beim Aufsteiger FC Bergalingen. Bis vor vier Jahren hat er selbst noch für seinen Verein Fußball gespielt.

Martin, wie groß ist die Erleichterung nach dem ersten Punkt?

Wichtig war, mal zu nul zu spielen. Wir sind zufrieden. Ich gebe zu, der FC Bad Säckingen war die bessere Mannschaft. Aber wir sind gut gestanden. Das war unser Ziel, nachdem wir in den ersten Spielen so viele Gegentore kassierten.

Es lief schlecht. Was war los?

Wir haben noch fünf Verletzte, drei davon sind Langzeitverletzte: Torjäger Fabian Thoma, Sven Allgaier auf Außen und Abwehrchef Marco Albiez.

Wie kompensiert das Team die Ausfälle?

Wir müssen über den Kampf zum Spiel finden. Wir geben auf jeden Fall noch nicht auf.

Dann noch die Sache mit Trainer Oliver Baumgartner. Was ist los?

Oli hat gesundheitliche Probleme. Er fällt bis Mitte November aus. Wir haben gesagt, er soll erst einmal gesund werden. Alles andere kriegen wir hin. Wir haben gleich eine Lösung gefunden. Paco Exposito trainert mit Andreas Allgaier die Mannschaft so lange.

Wie beurteilen Sie die Kreisliga A nach den bisherigen Spielen?

Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird. Das ist schon ein ganz anderes Niveau.