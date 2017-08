Fußball-Verbandsliga Erste Niederlage für FV Lörrach-Brombach

Verbandsliga-Aufsteiger verliert beim SV 08 Kuppenheim mit 0:1

Fußball Verbandsliga

SV 08 Kuppenheim – FV Lörrach-Brombach 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (41./FE) Otto. – SR: Jürgen Schätzle (Schönwald). – Z.: 300.

Nach dem 1:0-Auftakterfolg gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen hat der FV Lörrach-Brombach sein zweites Verbandsliga-Spiel verloren. Dabei war die Taktik der Gäste, den gegnerischen Spielaufbau zu unterbinden, durchaus erfolgreich gewesen. Ein Strafstoß brachte den Gast jedoch in Rückstand (41.). „In der zweiten Hälfte haben wir viel Druck aufgebaut, waren in unseren Offensivaktionen aber zu ungenau“, so Gäste-Coach Ralf Moser.