Fußball-Kreisliga A Erleichterung beim SV Eschbach

Fußball-Kreisliga A: Silbereis-Elf gewinnt gegen den FC Weizen nach einer überzeugenden Vorstellung mit 4:1. SV Berau stoppt die Serie des FC Schlüchttal

Kreisliga A-Ost

SV Eschbach – FC Weizen 4:1 (1:1). (neu) „Endlich ist es mal gelaufen“, klang Eschbachs Trainer Karl-Heinz Silbereis nach dem aus seiner Sicht hoch verdienten Sieg erleichtert, „wenn wir immer so gekämpft hätten, hätten wir weniger Sorgen.“ Die Eschbacher machten Druck, mussten jedoch einen Rückstand wegstecken. Das 0:1 brachte Silbereis‘ Team kurz aus dem Tritt. Dann lief's wie am Schnürchen. Frank Arzner (40./75.), Johannes Gey (65.) und Andreas Studinger (82.) machten alles klar.

FC Grießen – SV 08 Laufenburg II 3:0 (0:0). – Grießens Trainer Thorsten Stauch war zufrieden: „Wir haben eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Der Sieg war verdient.“ Die Klettgauer fanden trotz einiger Umstellungen schnell ins Spiel und hatten den Gegner aus Laufenburg im Griff. Sie verpassten es, schon vor der Pause in Führung zu gehen. Schließlich leitete Jörg Ritter, der seit zwei Partien wieder im Angriff spielt, mit einem Doppelpack den Sieg ein. Daniel Hilpert setzte den Schlusspunkt. Zwischendruch gab’s eine Drangphase der Gäste.

SC Lauchringen – SV Stühlingen 2:0 (1:0). – Wenn Lauchringens Trainer etwas zu bemängeln gehabt hätte, war es die etwas dürftige Chancenauswertung. Sein Team machte Druck und erspielte sich eine Vielzahl von guten Einschussmöglichkeiten. Nach dem frühen 1:0 durch Manuel Semar (4.) mussten die Lauchringer bis zur 52. Minute warten, bis Sandro Schätzle die Partie frühzeitig entschied. Vom SV Stühlingen kam insgesamt zu wenig.

SV Unteralpfen – SV Nöggenschwiel 0:1 (0:1). – Viel gewann Unteralpfens Vereinschef Fabian Max der faden Begegnung nicht ab: „Es gab auf beiden Seiten wenige Torchancen. Es war nicht viel los, eher ein 0:0-Spiel.“ Schließlich reichte den Gästen das frühe Tor von Daniel Bächle (7.).

SV Rheintal – FC Geißlingen 3:0 (1:0). – Thorsten Walz vom SV Rheintal fasste sich kurz: "Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt auf die letzten beiden Spiele. Der Sieg geht völlig in Ordnung." Christof Hummel (13.), Niklas Frank (62.) mit einem Handelfmeter und Manuel Asal (73.) sicherten den Sieg gegen einen eher enttäuschenden Tabellenführer. Ein kleiner Schönheitsfehler war die gelb-rote Karte von Patrick Mülhaupt kurz vor Schluss.

SV Berau – FC Schlüchttal 2:1 (0:0). – Der SV Berau stoppte die Siegesserie des FC Schlüchttal mit einem entschlossenen Auftritt. Trainer Theo Dorn war stolz auf seine Elf: "Die Mannschaft hat richtig gut gespielt." Daniel und Michael Eichhorn entzauberten den Tabellenzweiten mit einem Doppelschlag in der 60. und 61. Minute. Der Schlüchttaler Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam zu spät für eine Wende.

FC Dettighofen – SV BW Murg 2:0 (0:0). – Die Dettighofer glauben nicht mehr so richtig an den Ligaverbleib. Dennoch nutzten sie die Minimalchance gegen die favorisierten Gäste aus Murg. Dettighofens Vereinschef Mario Moser fasste es im Telegrammstil zusammen: "Schönes Wetter, schönes Spiel, schöne Tore. Wir verabschieden uns erhobenen Hauptes." Lucas Mülhaupt (57.) und Simon Studinger (78.) entschieden die Partie mit ihren Kopfballtoren.

Kreisliga A-West

SV Schopfheim – SV Schwörstadt 2:1 (1:1). – Davor hatte Schwörstadts Trainer schon nach dem Sieg bei der SG Niederhof/Binzgen gewarnt: „Wenn wir nicht nachlegen, war der Dreier in Binzgen nichts wert.“ Prompt kam es so. Marco Leuter (40.) hatte vor der Pause noch das 1:1 erzielt. Das war zu wenig.

FC Hausen – FV Degerfelden 3:4 (0:1). – In einem turbulenten Spiel lag der FV Degerfelden schon mit 4:1 in Führung. Am Ende musste die Elf von Spielertrainer Patrick Streule noch einmal zittern.

SG Niederhof/Binzgen – FC Huttingen 4:2 (2:1). – Die SG Niederhof/Binzgen kann doch noch gewinnen. Zunächst geriet das Team von Trainer Dirk Tegethoff nach zehn Minuten jedoch in Rückstand. Philipp Müller (17.) glich aus, Markus Oeschger (43.) verwandelte einen Strafstoß zum 2:1. Nach dem 2:2 machten wieder Markus Oeschger (59.) und Jonas Langendorf (89.) alles klar.

SV Istein – SV Karsau 1:0 (1:0). – Vergeblich rannte der SV Karsau dem frühen Rückstand aus der sechsten Minute hinterher.Die Zäh-Elf kam damit der Abstiegszone näher.