Erfolgreiche TTF Stühlingen

Vier Tischtennisspieler beim Turnier des TTC Blumberg auf Platz eins

Vier Turniersiege: Beim 39. Tischtennisturnier des TTC Blumberg gewann Jens Lasarzick (links) bei den Männern B, Armin Fries (rechts) wurde ebenso Dritter wie Wolfgang Krickl vom TV Schwörstadt. Das Doppel Männer B gewann Fries mit Sven Demuth (Zweiter von rechts) im Finale gegen Torsten Weierstall (TTC Laufenburg)/Bertram Isele (TV Hüfingen). Gerd Schönle wurde Dritter in Männer A sowohl im Einzel als auch im Doppel mit dem Schweizer Mauro Schärrer. Evita Wiedemann (Dritte von rechts) siegte in Frauen B im Einzel sowie im Doppel mit Elke Gläser (TTSV Mönchweiler). Katja Wiedemann (vorn, links) wurde Dritte der Frauen A und unterlag in Frauen B ihrer Tochter Evita im Finale mit 2:3. Sie wurde somit Zweite vor Manuela Steinle (Dritte von links), mit der sie auch Zweite im Doppel der Frauen B wurde. Platz vier in Frauen C holte sich Eileen Wiedemann. Bild: TTF Stühlingen