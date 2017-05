Turnen Erfolge für TV Rheinfelden

Tarek Franke wird Meister bei den Gaueinzelmeisterschaften des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus beim TV Weil. Auch Avid Kossek holt den Titel. Noah Wright wird Zweiter

Turnen: (sk) Tarek Franke, der in Cognac bei Bordeaux Vizemeister bei der französischen Meisterschaft geworden ist, startete für den TV Rheinfelden bei der Gaueinzelmeisterschaft des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus in Weil und siegte mit über zehn Punkten Vorsprung auf seinen zweitplatzierten Teamkollegen Liam Wright. Tarek Franke erturnte sich 95 Punkte in der Kategorie 2005 und jünger. Für eine große Überraschung sorgte Avid Kossek (TV Rheinfelden), der in seiner Kategorie KM LK2 (2001 und jünger) mit 61,30 Punkten den ersten Platz erreichte. Noah Wright, ebenfalls vom TV Rheinfelden, wurde in seiner Kategorie 2007 und jünger mit 83,85 Punkten Zweiter vor Sebastian Werner vom TV Laufenburg-Rhina (82,90).