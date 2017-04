Kunstrad Erfolg für den RSV Wallbach

Kunstrad-Talent Anne Lais hat sich beim Junior-Masters in Sulzbach für die Deutschen Junioren-Meisterschaften qualifiziert. Tim Schwald fährt knapp an seine Bestleistung, verpasst die Quali aber knapp

Kunstrad: (sk) Anne Lais und Tim Schwald vom RSV Wallbach hatten sich bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft vor einem Monat in Stockach für den dritten Durchgang des Junior Masters in Sulzbach/Main qualifiziert. Diese Veranstaltung ist neben der "Quali" zur Europameisterschaft auch das Halbfinale zu den Deutschen Meisterschaften.

Tim Schwald startete im ersten Jahr bei den Junioren. Er hatte nur eine Ausnahmechance, die DM-Quali zu packen. Bei den Junioren waren in Sulzbach 19 Teilnehmer am Start. Die ersten 15 haben den Startplatz bei der DM sicher. Der Wallbacher fuhr ein ordentliches Programm, hatte keinen Sturz, und mit 86,25 von 93,80 Punkten kam er knapp an seine Bestleistung. Im Endergebnis erreichte er Platz 18, was aber nicht zur DM-Quali reichte.

Anne Lais startete im stärksten Teilnehmerfeld. Bei den Juniorinnen waren 49 Sportlerinnen am Start. Die ersten 20 sind bei der DM dabei. Die Wallbacherin machte ihre Sache sehr gut. Sie fuhr ohne Sturz. Nur die Drehungen fuhr sie etwas verhalten an und wollte auf Nummer sicher gehen, um eventuelle Folgestürze zu vermeiden. Mit 132,18 ausgefahrenen Punkten und Platz zehn durfte sie zufrieden sein. Auf alle Fälle freut sich Anne Lais schon auf die Deutschen Junioren-Meisterschaften am 13./14. Mai in Rimpar/Bayern.