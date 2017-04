Fußball-Bezirksliga Elias Kägi ist heiß auf seine Premiere

Fußball-Bezirksliga: Schweizer Stürmer-Talent des SV Herten wird am Samstag 18 Jahre alt und darf am Sonntag beim FV Lörrach-Brombach II erstmals spielen

Fußball-Bezirksliga: – Nur noch eine Woche muss Elias Kägi ausharren, dann darf der Neuzugang aus der Schweiz endlich ran. Am Samstag feiert der Stürmer seinen 18. Geburtstag und ist damit endlich für den SV Herten einsatzberechtigt. „Ich bin heiß auf mein erstes Spiel, am 30. April beim FV Lörrach-Brombach II“, scharrt der Schweizer Auswahlspieler bereits mit den Hufen. Schon zu Saisonbeginn war Kägi auf Vermittlung von Torwart Andreas Bolinger vom schweizerischen FC Zeiningen zum SV Herten gekommen, doch die Freigabe blieb aus.

Als ausländischer Auswahlspieler darf er erst aktiv spielen, wenn er volljährig ist. Wäre Kägi Deutscher, hätte er die Freigabe ohne weiteres erhalten. „Natürlich war die Zeit des Wartens sehr lang, aber ich hatte in den vergangenen Monaten viel Spaß beim SV Herten und freue mich riesig, dass es endlich losgehen kann“, so Kägi, der einzig in Testspielen schon mitmischen durfte: „Ein Riesentalent und ein Pfundstyp“, lobt Spielleiter Matthias Tröndle den Schweizer für dessen Charakter und Trainingseifer.