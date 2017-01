Elena Längin siegt in Bernau

Slalom-Talent des SC St. Blasien nutzt den Heimvorteil beim Schüler-Eröffnungsrennen in Bernau

Ski, alpin: – Bei hervorragenden Bedingungen holte der Skiverband Schwarzwald (SVS) mit der SZ Präg und dem Skibezirk V das SVS-Ziener Cup Eröffnungsrennen am Bernauer Hofeckhang nach. Auf die 113 Schüler aus allen Bezirken warteten anspruchsvolle Slalomläufe, die die baden-württembergischen Trainer Klaus Ammon und Kai Peukert auf die gut 600 Meter lange Strecke gesetzt hatten. Geländeübergänge, eine seitlich hängende Piste sowie kurze Stummeltore und große Flaggentore sorgten für zusätzliche Herausforderungen.

So schieden schon im ersten Durchgang die favorisierten Topläuferinnen der älteren Jahrgänge, Alina Bohnert (SC Seebach), Hannah Bühler (SC St. Blasien) und Emilia Löffler (WSG Feldberg), aus. Mit 35,98 Sekunden blieb nur die Neustädterin Pia Lais im ersten Durchgang unter 36 Sekunden. Zeitgleich folgte Elena Längin (SC St. Blasien) auf ihrem Haushang vor Benita Schlegel (SV Kirchzarten) mit knapp fünf Zehntelsekunden Abstand. Mit knapp zwei Sekunden Rückstand folgte Lavinia Horning (SC Münstertal).

Den Dreikampf um den Sieg gewann dann Elena Längin mit Laufbestzeit und fünfzehn Hundertstelsekunden Abstand auf Pia Lais. Benita Schlegel wurde knapp dahinter Dritte. Lavinia Horning kam auf Rang vier, Mali Korn (SC Münstertal) musste U14-Läuferin und Vereinskollegin Ronja Wiesler vorbeiziehen lassen und wurde Sechste. Ronja Wiesler gewann die U14 vor Pauline Kimpel (SC Kandel) aus dem jüngsten Jahrgang. Sanja Kienzler (SC Schönwald) kam auf Rang acht ebenfalls noch in die Top Ten. Als dritte und auf dem 10. Gesamtrang stieg Laura Disch (Skiteam Freiburg) aufs U14-Podest.

Bei den Jungs fuhren Marvin Ohnemus (SC Seelbach), Luis Fritschi (SC Baar Donaueschingen) und Marco Behringer den Sieg aus. Nach Durchgang eins führte Ohnemus klar vor Luis Fritschi und Marco Behringer. Im zweiten Abschnitt riskierte er zu viel und schied nach einem engagierten Rennen am vorletzten Tor aus. Der Sieg ging mit neun Zehntelsekunden Vorsprung an Fritschi vor Behringer. Dritter im Endklassement und Sieger in U14 wurde Jakob Baum (SC Oberried). Jona Juwana (SC Oberkirch) wurde U14-Zweiter und kam auf Rang vier in der Gesamtwertung. Der Freiburger Silas Söllner kam auf den dritten Rang in U14 und den siebten in der Endwertung. Moritz Waibel (SZ Müllheim), Bela Walz (SC Münstertal) und Jakob Huschle (SC Schönwald) fuhren auf die Plätze sechs, acht und neun.

LG 2-Schülertrainer Kai Peukert (Schönwald) ist angesichts der Leistungssteigerung seiner Läufer und der guten Trainingsbedingungen optimistisch für die anstehenden Aufgaben: „Wir haben nun auch im Schwarzwald gute Schneebedingungen, können regelmäßig trainieren und gehen mit gesteigertem Selbstvertrauen in die nächsten Rennen.“

Aus dem Bezirk VII fuhr in U14 Luise Hildebrand (SZ Rheinfelden) auf Rang 14 (Gesamt 25). Bei den Jungs kam Luis Hilpert auf Rang 14 (Gesamt 24.) vor Aron Baur (beide SZ Bernau) auf Rang 16 (Gesamt 26.). Henrik Kaiser (SC Menzenschwand) fuhr auf Platz 23 (Gesamt 33.), vor Johannes Köpfer (SZ Bernau, Gesamt 34). In U16 fuhr Leon Laule (SC Wehr) auf Platz 10 (Gesamt 15).