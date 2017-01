Elena Längin nur knapp besiegt

Skirennfahrerin des SC St. Blasien wird Zweite beim Riesenslalom im Kaunertal. Slalom beim SVS-Eröffnungsrennen abgesagt

Ski, alpin: – Alina Bohnert (SC Seebach) und Marco Behringer (SC Fischbach) gewannen den Riesenslalom bei den Eröffnungsrennen der alpinen Schüler im Schwarzwälder Skiverband (SVS). Einmal mehr mussten die Organisatoren vom Feldberg auf den Kaunertaler Gletscher in Österreich ausweichen. Dort waren die Bedingungen auf dem über 3000 Meter hoch gelegenen Gletscher-Skigebiet für die gut 70 Teilnehmer der Jahrgänge 2001-2004 nicht besonders gut. Temperaturen bis -20 Grad und eisiger Wind machten nur begrenzt Trainingsläufe möglich. Dank engagierter Pistenarbeit der Kaunertaler Liftgesellschaft war die Rennpiste jedoch jederzeit in ausgezeichnetem Zustand. Es gab kaum Ausfälle. Das am zweiten Tag geplante Slalomrennen wurde nach der Schließung der Gletscherstraße wegen Lawinengefahr abgesagt.

Bei den Mädchen setzte sich Alina Bohnert (SC Seebach) mit der schnellsten Zeit im ersten Durchgang eindrucksvoll in Szene. Sie verteidigte ihren Vorsprung gegen Landeskader-Kollegin Elena Längin (SC St. Blasien), die mit 39 Hundertstelsekunden Rückstand Zweite wurde. Beide Läuferinnen holten sich so viel Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben im Deutschen Schülercup. 1,5 Sekunden hinter Längin unterstrich die zwei Jahre jüngere Ronja Wiesler (SC Münstertal) ihre sehr gute Form und gewann die U14-Klasse. Das U16-Podest komplettierte Benita Schlegel (SV Kirchzarten) auf Rang vier im Gesamtklassement. Leonie Keller (Rheinbrüder Karlsruhe) und Laura Disch (Skiteam Freiburg) fuhren auf Rang zwei und drei in der U14-Klasse, was Rang sieben und acht in der Gesamtwertung bedeuteten. Auf Top Ten-Kurs war auch Leah Bühler (SC St. Blasien) nach dem ersten Lauf. Sie schied im zweiten Durchgang nach einem spektakulären Sturz unverletzt aus.

Weitere Ergebnisse: U16: 4. Lilly Wiesler (SC Münstertal), 5. Emilia Löffler (WSG Feldberg); 6. Vanessa Möllinger (SC Münstertal), 7. Mali Korn (SC Münstertal), 8. Sanja Kienzler (SC Schönwald), 9. Pia Lais (SC Neustadt), 10. Katrin Dannegger (SC 1900 Donaueschingen). – U14: 4. Pauline Kimpel (SC Kandel), 5. Vivien Stadler (SC 1900 Donaueschingen), 6. Vivien Schweiger (SC Oberkirch), 7. Annalisa Valasek (SC Offenburg), 8. Lisanne Klingele (SZ Bernau), 9. Hannah Thissen (SZ Bernau), 10. Lilly Roser (SZ Elzach)

Bei den Jungs beendete Marco Behringer (SC Fischbach) das Rennen vor Marvin Ohnemus (SC Seelbach) und Paul Wagner (Rheinbrüder Karlsruhe). Jona Juwana (SC Oberkirch) gewann die U14 mit 45 Hundertstelsekunden Vorsprung vor Jonas Schoch (SC Sasbach) und Mario Huber (SC Seebach). Schnellster des jüngsten Jahrgangs war Tino Lehmann (SC Waldshut) auf Platz vier in U14 und als Achter im Gesamtklassement. Philipp Schlobies (SZ Rheinfelden) schied als Sechster nach dem ersten Durchgang im Finallauf aus.

Weitere Ergebnisse: U16: 4. Tobias Herre (Rheinbrüder Karlsruhe), 5. Rico Herrmann (SC Hundsbach), 6. Leon Laule (SC Wehr), 7. Moritz Möllers (SZ Bernau), 8. Jonas Keller (SC Yburg), 9. Moritz Weis (SZ Elzach), 10. Johannes Toll (SC Oberkirch). – U14: 5. Max Menzer (SZ Lahr), 6. Jakob Baum (SC Oberried), 7. Finn Klocke (Rheinbrüder Karlsruhe), 8. Silas Söllner (Skiteam Freiburg), 9. Moritz Rombach (SV Kirchzarten), 10. Max Kiefer (SC Oberkirch).