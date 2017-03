Elena Brugger wird Deutsche Meisterin

Ringerin des TuS Adelhausen feiert fünf Siege in Michelstadt. Johannes Vögele scheitert bereits in der Qualifikation. Neuzugang Nick Scherer holt Greco-Silber seinen Heimatverein SV Eschbach

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ringen: – Krasser hätte die Bilanz der beiden Teilnehmer des TuS Adelhausen sich nicht unterscheiden können. Während Elena Brugger bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren in Michelstadt/Hessen im Odenwald mit fünf Siegen den Titel in der Gewichtsklasse bis 55 Kilo sicherte, war für Freistilringer Johannes Vögele das Turnier frühzeitig beendet.

Vögele hatte es in der Qualifikation in der Klasse bis 60 Kilo mit Enes Akbulut vom ASV Hof/Saale zu tun. Der spätere Fünfte setzte sich gegen Vögele mit 10:2 technischen Punkten durch und zog so ins Viertelfinale ein, während für den 17-jährigen Eichsler bereits die Dusche angesagt war.

Elena Brugger indessen arbeitete sich von Sieg zu Sieg. In ihrem Pool mit sechs Ringerinnen legte sie gegen Sandra Bölke vom RSV Frankfurt/Oder die Messlatte gleich nach ganz oben. Mit einem Schultersieg empfahl sie sich für die nächsten Aufgaben. Gegen Diane Mittermair vom schwäbischen KSV Unterelchingen feierte sie ein 10:0, um dann ausgerechnet gegen die Bezirksrivalen Johanna Meier von der WKG Weitenau-Wieslet die scheinbar mühevollste Aufgabe zum Turniersieg. Mit 7:6 Punkten meisterte Brugger gegen die Lokalrivalin auch diese Hürde.

Offensichtlich war damit das Meiste für die Adelhausenerin gelaufen. In der Folge setzte sie sich zunächst mit einem technisch-überlegenen 10:0 gegen Anne Nürnberger vom KSC Motor Jena durch, um dann den Meistertitel gegen Vivienne Heidl vom RV Zschopau klar zu machen.

TuS-Neuzugang Nick Scherer stand in Frankfurt/Oder bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren im griechisch-römischen Stil auf der Matte. Im Trikot seines Heimatvereins SV Eschbach bejubelte er am Ende die Silbermedaille. Nach drei technisch-überlegenen Siegen unterlag er im Finale der Klasse bis 55 Kilo dem Torgelower Alexander Ginc auf Schulter.