Ringen Elena Brugger greift nach einer Medaille

Ringerin des TuS Adelhausen steht in dieser Woche als deutsche Hoffnungsträgerin bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Tampere (Finnland) auf der Matte

Ringen: – Die letzte Siegerehrung der Kadetten-Europameisterschaft in Sarajavo (Bosnien-Herzegowina) ist noch nicht recht verklungen, da werden in Tampere (Finnland) die nächsten Titelkämpfe angepfiffen, auf dem Terminplan stehen bis Sonntag die Weltmeisterschaften der Junioren.

Bei den Juniorinnen will es vor allem Elena Brugger (55 kg) vom TuS Adelhausen wissen. Sie gewann in Dortmund bereits Bronze bei der Europameisterschaft. Im Vorjahr feierte die Südbadenerin den Gewinn des Europameistertitels in dieser Altersklasse, Elena Brugger legte bei der Junioren-WM 2016 in Macon (Frankreich) noch einmal Bronze nach. Mit diesen, konstant starken Leistungen kämpfte sie sich auf Rang 19 der aktuellen Weltrangliste.

Die Deutsche Vizemeisterin der Frauen Ellen Riesterer (48 kg/SC Isaria Unterföhring), sowie Debora Lawnitzak (58 kg/SV Luftfahrt Berlin) und die EM-Fünfte von Dortmund Theresa Edfelder (67 kg/SC Anger) komplettieren die Delegation von Bundestrainer Rainer Kamm in Tampere.