Turnen Einblicke in eine große Karriere

Badminton-Ass Nicole Grether aus Schopfheim ist Gast bei der Sportler-Ehrung des Markgräfler-Hochrhein-Turngau in Steinen

Turnen: – In angenehmem Rahmen – mit Musik, Tanz und einem interessanten Gespräch von Dieter Meier mit Badminton-Ass Nicole Grether (Schopfheim) zeichnete der Markgräfler-Hochrhein-Turngau in der Jahnhalle des TV Steinen nahezu 50 Turnerinnen und Turner aus der Region für ihre Erfolge in den Jahren 2015 und 2016 aus.

Zu den Geehrten zählen unter auch die Sportgymnastinnen Anastasia Neustroeva, Meltem Isik, Emily Bergmann und Edeline Schmidt vom TV Laufenburg-Rhina, die Gerätturner Christine Mendrok-Edinger und Noah Wright vom TV Rheinfelden sowie Corinna Niemann vom TV Brennet-Öflingen.

Das Rahmenprogramm gestalteten die musizierenden Turnerinnen Sarah Korsten (Bratsche), sowie Elena Omki (Alt-Saxophon) und Sophie Hahn (Bratsche) vom TV Steinen, die Jazzturnerinnen des TV Haagen und die Sportgymnastinnen Edeline und Leonie Schmidt vom TV Laufenburg-Rhina.

Zum Auftakt stellte Dieter Meier den Sportlern, Trainern und Angehörigen den Ehrengast, Nicole Grether aus Schopfheim als eine der erfolgreichsten Sportlerinnen der Region und "beste Badmintonspielerin Deutschlands" vor. In einem launigen Interview verriet die 42-Jährige ihren Weg in die Spitze der Randsportart Badminton. Höhepunkt ihrer Karriere waren neben den Olympia-Starts in Sydney (2000) und Athen (2004) die 27 Deutschen Meistertitel, die sie im Einzel und Doppel gewonnen hat. Heute ist sie Botschafterin der Sportstiftung Südbaden: "Ich möchte dazu beitragen, dass regionale Talente gefördert werden." Zudem hat sie das Schulprojekt "S'Cool Mission" in der Region initiert.