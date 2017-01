Einblicke in "Special Olympics"

Roland Pancke vom Förderverein Special Olympics Hochrhein referiert in Dogern vor den Vereinsvertretern des Radsportbezirks Hochrhein-Wiesental

Radsport: (gru) Dass Radsport – ob im Gelände, auf der Straße oder in der Halle – stets eine gewisse Leistungsbereitschaft verlangt, wissen die Vertreter der 13 Vereine des Bezirks Hochrhein-Wiesental längst. Den meisten war vor dem Referat von Roland Pancke (Ühlingen-Birkendorf) vom Förderverein Special Olympics Hochrhein aber nicht klar, welch außergewöhnlichen sportlichen Leistungen Menschen mit Handicap auf dem Rad vollbringen können – und dabei auch noch sehr viel Spaß haben.

Eindrucksvolle Einblicke gab Pancke nicht nur in Strukturen und Arbeit des Fördervereins mit seinen rund 30 Radsportlern, Handballern, Golfern, Leichtathleten und Schwimmern. Respektvollen Beifall erhielt er stellvertretend für seinen Sohn David, der im Sommer 2016 gemeinsam mit sieben weiteren Radsportlern den fast 5000 Kilometer langen „Race Across America“ bewältigte: „David gehörte zum ersten Unified Team in der Geschichte dieses Rennens“, so Pancke. In Unfied-Teams – die es auch im Handball und bei den Schwimmern gibt – bilden behinderte und nicht behinderte Sportler gemeinsam ein Team. Seit 2008 nahmen Special Olympics aus der Region an über 90 Sportveranstaltungen teil. Siege wurden gefeiert, doch wichtiger, so Pancke, sei für diese Athleten das „Dabei sein“.