Ehrenamtspreis für Alois Siebold

SV Karsau freut sich über die Auszeichnung seines umtriebigen Mitgliedes und dessen Aufnahme in den Club 100 des DFB. Weitere Preisträger im Bezirk Hochrhein sind Willi Maier (FC Erzingen), Herbert Güntert (FC Weizen) und Christian Kasper (SV Albbruck)

Fußball: – Alois Siebold vom SV Karsau erhält den Ehrenamtspreis 2016 des Südbadischen Fußballverbandes im Bezirk Hochrhein und wird gleichzeitig vom Deutschen Fußballbund in den "Club 100" aufgenommen. Der Ehrenamtspreis wird seit 1997 vom DFB in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden für jeden Bezirk verliehen. Der Preis ist mit einem Danke-Schön-Wochenende und dem Besuch eines Bundesliga-Spieles verbunden. Die 100 verdientesten Preisträger werden zusätzlich in den "Club 100" aufgenommen. Sie erwartet eine offizielle Feierstunde und der Besuch eines Länderspieles.

Wie damals üblich begann Alois Siebold als 10-Jähriger in der C-Jugend des SV Karsau und hat schon mit 14 Jahren beim Bau einer Trainingshalle mitgeholfen. Nach dem verletzungsbedingten Ende seine aktiven Fußballzeit war Siebold zehn Jahre im Spielausschuss tätig. 1990 absolvierte Alois Siebold die Jugendtrainerausbildung in Steinbach und war danach am Aufbau der Jugendabteilung des SV Karsau beteiligt. Nachwuchsspieler im Kindergarten werben, Kickschuhe besorgen, Sponsoren finden, Ferienwochenenden in Frankreich und nicht zuletzt 15 Jahre als Jugendtrainer waren Eckpunkte seiner Tätigkeit.

Besonders freut ihn, dass seine ehemaligen Schützlinge den Stamm der Aktivmannschaften seines SV Karsau bilden. Daneben war er seit 1993 im Verein zuständig beim Bau des neuen Sportplatzes, einer Tribünenüberdachung und aktuell des neuen Vereinsheimes als Ersatz für das alte, das der künftigen Autobahn A98 zum Opfer fallen wird. Gemeinsam mit einigen anderen Rentnern wurde bisher der Rohbau erstellt, im Juni soll Eröffnung sein. Für diesen langjährige Einsatz für den Fußball und seinen Verein wird Alois Siebold vom DFB mit dem Ehrenamtspreis geehrt und in den Club 100 aufgenommen.

Die weiteren Preisträger im Bezirk Hochrhein sind Willi Maier vom FC Erzingen, Herbert Güntert vom FC Weizen und Christian Kasper vom SV Albbruck.