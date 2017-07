Regionalsport Hochrhein Eckerts Sieg reicht nicht für TSG Eggingen

Männertennis: 6:3-Niederlage beim TC Dogern. TC RW Tiengen in 1. Bezirksliga ohne Chance. Kanterniederlage für den TC BW Erzingen gegen den TC Stockach

Tennis 1. Bezirksliga, Männer

TC Nicolai Konstanz -

TC RW Tiengen

7:2

(neu) Bestenfalls hätte es für den TC RW Tiengen II beim unbesiegten Tabellenzweiten zwei Punkte mehr geben können. Henri Ohl hatte an Position eins etwas Pech. Er verlor sein Einzel gegen Dennis Beermann im Matchtiebreak, nachdem er den ersten Satz dominiert, im zweiten Durchgang jedoch keine Chance hatte. Jonas Trenz bot Joshua Demmler an fünf im zweiten Satz Paroli, verlor aber mit 6:7. Den einzigen Punkt im Einzel holte Yvon Haessig an zwei in einem hart umkämpften Dreisatzmatch gegen Dominik Bertsche. Mit Ohl holte er im Doppel den zweiten Punkt für sein Team.

Einzel: Beermann – Ohl 1:6, 6:0, 11:9; Bertsche – Haessig 6:7, 6:4, 5:10; Pfaff – Koliska 6:2, 6:3; Hellmeier – Pignol 6:4, 6:0; Demmler – Trenz 6:1, 7:6; Wigishoff – Dux 6:4, 7:5. – Doppel: Bertsche/Pfaff – Ohl/Haessig 1:6, 4:6; Beermann/Wigishoff – Koliska/Pignol 6:2, 6:4; Hellmeier/Demmler – Trenz/Dux 6:1, 6:1.

TC BW Erzingen -

TC Stockach

1:8

Gegen den stark aufgestellten Tabellenführer aus Stockach war für den Neuling nichts zu holen. Den einzigen Punkt holte das Doppel Rolf Schellenberg und Ivan Doneski.

Einzel: Farsky – Arus 0:6, 0:6; Gamp – Brizic 0:4, Gamp Aufg.; Schnabl – M. Steinmann 1:6, 1:6; Doneski – M. Fiedler 1:6, 3:6; Eisele – V. Steinmann 1:6, 1:6; Netzhammer – J. Fiedler 4:6, 6:7. – Doppel: Farsky/Netzhammer – Arus/M. Steinmann 0:6, 0:6; Schnabl/Eisele – Brizic/M. Fiedler 2:6, 2:6; Schellenberg/Doneski – V. Steinmann/J. Fiedler 4:6, 7:6, 11:9.

2. Bezirksliga

TC Dogern -

TSG Eggingen/Lauchringen

6:3

Der TC Dogern holte den ersten Sieg. Die TSG Eggingen wartet weiter auf die ersten Punkte. Nach den Einzeln war alles noch offen. Ralph Merlo, Johannes Gey und Massimiliano Cafaro punkteten für die Dogerner, Dirk Eckert, Matthias Intlekofer und Robin Matt für die Gäste. In den Doppeln machte der TC Dogern den ersten Saisonsieg perfekt.

Einzel: Szymkiewicz – Eckert 7:5, 4:6, 9:11; Merlo – Grewing 6:3, 6:0; Gey – Heinecke 6:3, 6:1; Cafaro – Frei 5:7, 6:3, 10:8; Bächle – Intlekofer 4:6, 2:6; Bucefari – Matt 6:7, 4:6. – Doppel: Szymkiewicz/Bucefari – Eckert/Matt 6:3, 6:3; Gey/Cafaro – Batt/Intlekofer 6:4, w.o.