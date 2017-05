Mädchenfußball ESV Waldshut unterliegt mit 0:2

Mädchenfußball: B-Juniorinnen verlieren in der Oberliga dem Bundesliga-Nachwuchs des SC Sand

Mädchenfußball, B-Juniorinnen-Oberliga:

ESV Waldshut – SC Sand 0:2 (0:1)

Wie so oft in dieser Saison starteten die Waldshuter B-Juniorinnen unaufmerksam ins Spiel. Und das wird vom Nachwuchs des Bundesligisten bereits nach vier Minuten mit dem 0:1 durch Robin-Sophie Meisner bestraft. "Weil wir nicht richtig wach waren, mussten wir schon früh dem Rückstand hinterher laufen"; so Trainer Sven Rapp. Allerdings löste der Gegentreffer die Lähmung doch etwas und schon gelang es dem ESV Waldshut, hinten besser zu stehen und das Spielgeschehen in die Hälfte des Tabellenzweiten zu verlagern. Es ergibt sich die eine oder andere Torchance und der Gegner wird auf Distanz gehalten.

Nach der Pause waren zehn Minuten gespielt, als der SC Sand die Entscheidung herbei führte. Ein Freistoß von Nina Dong aus gut 25 Metern wurde noch abgefälscht und war dadurch unhaltbar für Lilly-Emma Ebner im Waldshuter Tor. Zwar versuchten die Gastgeberinnen in der Folge nochmals, das Ergebnis zu ändern, doch es war nicht mehr drin: "Die englische Woche hat meine Spielerinnen viel Kraft gekostet", erklärte Sven Rapp die Niederlage: "Unterm Strich war der SC Sand einfach effektiver."

Mehr Chancen auf Punktezuwachs rechnet sich der ESV Waldshut am Samstag bei Schlusslicht SV Böblingen aus, das zuletzt beim Spitzenreiter Karlsruher SC mit 0:24 gewaltig unter die Räder gekommen ist.