Mädchenfußball ESV Waldshut steht im Pokalfinale

B-Juniorinnen besiegen Hegauer FV mit 3:2 nach Verlängerung. Ronja Naujoks (2) und Juna Nier treffen in einer spannenden Partie. Endspielgegner ist der SC Freiburg an Christi Himmelfahrt

Mädchenfußball, SBFV-Pokal

ESV Waldshut – Hegauer FV 3:2 (2:2, 0:1) n.V.

Tore: 0:1 (9.) Becker; 1:1 (60./HE) und 2:1 (67.) beide Naujoks; 2:2 (80.) Sabellek; 3:2 (90.) Nier. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck).

In der Oberliga kassierten die B-Juniorinnen des ESV Waldshut noch ein 1:2 auf eigenem Platz. Im Halbfinale des SBFV-Pokals gelang eindrucksvoll die Revanche. Nach zwei Toren von RonjaNaujoks und dem Siegtor von Juna Nier in der Verlängerung siegte der ESV Waldshut mit 3:2 gegen den Hegauer FV und spielt am 25. Mai (Christi Himmelfahrt) das Finale gegen den SC Freiburg. Der hat sich eindrucksvoll mit 13:0 gegen den FV Marbach durchgesetzt.

In seinem Spielbericht spricht Trainer Sven Rapp von einer spannenden Partie: Von Beginn an schenkten sich beide Mannschaften nichts, kämpften hart, aber fair in den Zweikämpfen, und suchten den Torabschluss. Der Hegauer FV startete besser und ging durch Berenice Becker nah neun Minuten in Führung. Die Gastgeberinnen wechselten umgehend eine zusätzliche Verteidigerin ein, stellten von einr Dreier- auf eine Vierer-Kette um. Aus einer sicheren Abwehr heraus gab es zwar einige Chancen, doch vor der Pause fiel kein Tor mehr.

Nach dem Wechsel suchten die Waldshuterinnen den Weg nach vorne. Zwar ersatzgeschwächt glichen sie das spielerische Defizit durch Kampf und Laufbereitschaft aus. Der Hegauer FV verlegte sich aufs kontern. Diese Angriffe wurden gut verteidigt.

Nach einer Stunde nahte die Wende. Einer Hegauerin sprang der Ball an die Hand. Schiedsrichter Leonardo Vallone entschied auf Strafstoß. Die Chance zum Ausgleich ließ sich Ronja Naujoks nicht entgehen. Das viel umjubelte 1:1 brachte den Gast aus der Fassung, was Ronja Naujoks sieben Minuten später zum zweiten Treffer nutzte.

In der Schlussphase versuchte der Hegauer FV noch einmal alles, rannte gegen die geballte ESV-Abwehr an und wurde in der Schlussminute durch Nadja Sabellek mit dem 2:2 belohnt.

Die Verlängerung brachte keinen schonen Fußball, dafür aber eine Menge Leidenschaft auf beiden Seiten. Es häuften sich die Unterbrechungen durch Fouls. Der Ball wurde überwiegend nur noch hoch und weit nach vorne getreten. Kurz vor dem erneuten Seitenwechsel bekamen die Waldshuterinnen einen Freistoß am rechten Strafraumeck. Junia Nier bewies ein gutes Auge und traf ins kurze Eck zum 3:2. Im zweiten Durchgang versuchten die Gastgeberinnen zehn Minuten lang erfolgreich das Ergebnis zu halten. Was mit dem umjubelten Schlusspfiff dann erfolgreich beendet wurde. Beide Mannschaften hatten noch ein paar Chancen, doch sowohl Lilly-Emma Ebner bei den Gastgeberinnen als auch die HFV-Keeperin Hannah Keller hielten ihren Kasten dicht.

"Es war ein zerfahrenes Spiel, bei dem bis zuletzt keiner wusste, wer heute als Sieger vom Platz geht. Unsere Mädels haben alles gegeben und füreinander gekämpft", freut sich Sven Rapp auf das erste SBFV-Pokalfinale im der Vereinsgeschichte.