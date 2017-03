ESV Waldshut klettert auf Platz acht

B-Juniorinnen des ESV Waldshut gewinnen \"Sechs-Punkte-Spiel\" beim Tabellennachbarn FV Vorwärts Faurndau

Juniorinnenfußball: – Die B-Juniorinnen des ESV Waldshut gewannen das "Sechs-Punkte-Spiel" beim Tabellennachbarn FV Vorwärts Faurndau und kletterten auf den achten Tabellenplatz.

Von Beginn an entwickelte sich ein gutes und faires Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Einen Freistoß in der 14. Minute aus dem rechten Halbfeld versenkte Marisa Meier direkt im Gehäuse der Heimmannschaft. Bis zur Halbzeit vergab der ESV Waldshut mehrere hundertprozentige Chance. Bei den Angriffen des Gegners stand die Waldshuter Abwehr aber felsenfest. In der zweiten Hälfte kam es zu einem offenen Schlagabtausch mit mehreren Großchancen auf beiden Seiten. Trainer Sven Rapp bilanzierte: "Wir haben von Beginn an Druck gemacht und sind verdient in Führung gegangen. Leider haben wir die weiteren sehr guten Möglichkeiten nicht genutzt, um frühzeitig alles klar zu machen. Gegen Ende kamen wir mit der knappen Führung immer mehr ins Schwimmen, aber meine Mädels haben bis zum Schlusspfiff gekämpft und verdient gewonnen."