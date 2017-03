ESV Waldshut bleibt torlos im Hegau

B-Juniorinnen spielen in der EnBW-Oberliga

Wichtiger Punkt: Marisa Meier (links, im Hinspiel gegen Nina Finkbeiner) und die B-Juniorinnen des ESV Waldshut sicherten sich beim Hegauer FV ein 0:0. Bei strahlendem Sonnenschein und starkem Wind schnürten die Gäste die Hegauerinnen ein, unterstützt durch den Rückenwind. Es ergaben sich Chancen, doch Meier und Co. brachten den Ball nicht im gegnerischen Gehäuse unter. In dieser Phase verhinderte der ESV Waldhut fast jeden Gegenversuch der Hegauer Mädels und kamen durch schnelles Umschalten immer wieder in Schussposition! Die teilweise schön heraus gespielten Situationen werden aber oft von der Hegauer Abwehrreihe unterbunden oder verfehlten das Ziel. Nach dem wechsel kam der Hegauer FV wie die Feuerwehr aus der Kabine. Doch die ESV-Abwehr hielt dem Druck stand. So lief die Zeit für den Gast, der drei Minuten vor Schluss sogar die Chance zum „Lucky Punch“ hat. Doch die Stürmerin wurde einmal mehr geblockt. „Vor dem Wechsel waren wir die bessere Mannschaft, in der zweiten Hälfte dann der Hegauer FV. Eine gerechte Punkteteilung im südbadischen der Oberliga“, befand ESV-Trainer Sven Rapp. Archivbild: Michael Neubert