EHC Herrischried vermisst das Quäntchen Glück

Eishockey: EHC Lausen gewinnt Drittliga-Spiel mit 5:3 auf dem Hotzenwald. Gastgeber müssen auf fünf wichtige Akteure verzichten

Eishockey, 3. Schweizer Liga

EHC Herrischried – EHC Lausen 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Tore: 1:0 (7.) Zourek, 1:1 (9.) J. Gunzenhauser (Rieder), 2:1 (15.) Pacek (Strahm, Vlk), 3:1 (32.) Schäuble (Pacek), 3:2 (38.) C. Gunzenhauser (Rieder), 3:3 (40.) und 3:4 (48.) beide Buser (beide Schaffner), 3:5 (51.) Rieder. – Strafen: EHCH: 12 x 2 Min, 1 x 10 Min.; EHCL: 6 x 2 Min. – Z.: 247.

Die Revanche ging im verschneiten Herrischried daneben. Die White-Stags unterlagen wie im Hinspiel dem EHC Lausen. Dieses Mal endete die Partie mit 3:5. Das Team aus dem Hotzenwald ließ wichtige Punkte im Rennen um die Meisterschaft liegen.Die trotz anhaltendem Schneefall mehreren hundert Fans sahen ein körperbetontes, aggressives Spiel mit vielen Toren und einigen hitzigen Situationen. Nur Fortuna – so schien es – hatte den Weg in die Eissporthalle nicht gefunden. Der EHC Herrischried musste verletzungs- und krankheitsbedingt auf fünf Schlüsselspieler verzichten und haderte immer wieder mit der Chancenverwertung und einigen fragwürdigen Entscheidungen der Schiedsrichter. Nach einer frühen Strafe gegen die Hausherren hatten die Gäste erste gute Chancen. Mit starkem Boxplay befreiten sich die White Stags allerdings immer wieder aus dem eigenen Drittel und unterbanden die Lausener Angriffe. In der siebten Minute war es Tomas Zourek, der den Spielaufbau früh störte und danach im eins gegen eins Goalie Simon Gugelmann alt aussehen ließ. Keine zwei Minuten unterstrich der EHC Lausen seine Powerplaystärke und traf in Überzahl zum 1:1. Das Spiel war nun ausgeglichen und wurde hitziger. In Überzahl traf Jiri Pacek zum Herrischrieder 2:1. Der mittlere Spielabschnitt war von harter und aggressiver Spielweise geprägt. Ständige Unterbrechungen ließen keinen Spielfluss zu. Dabei haderten die Hausherren mit den Schiedsrichtern, die zwei Tore nicht anerkannten. Ein reguläres Tor zum 3:1 erzielte aber Jonas Schäuble, der in Überzahl von Jiri Pacek bedient wurde. Jedoch glich der EHC Lausen noch vor der zweiten Pause durch Cyril Gunzenhauser in einfacher Überzahl und dem Ex-Herrischrieder Ramon Buser per Blueliner, einem Weitschuss von der Blauen Linie, in doppelter Überzahl, noch aus.

Hoch konzentriert gingen beide Team den Schlussabschnitt an. Sie agierten vorsichtig, um dem Gegner keine unnötigen Überzahlsituation zu bescheren. Allerdings verpasste der EHC Herrischried die Chance auf den erneuten Führungstreffer und musste sich nach den Toren seiner ehemaligen Spieler Ramon Buser und Rolf Rieder mit 3:5 geschlagen geben. "Das erste Drittel war gut, dann haben wir einige dumme Strafen gemacht und dadurch den EHC Lausen wieder ins Spiel kommen lassen. Unsere Strafen haben dazu beigetragen, unsere gute Leistung kaputt zu machen", ärgerte sich Verteidiger Jonas Schäuble nach dem Spiel.