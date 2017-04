Eishockey EHC Herrischried spielt gerne in der Schweiz

Seit acht Jahren sind die Eishockey-Cracks aus dem Hotzenwald in der Schweizer Regio-League aktiv. Anfahrten sind wesentlich kürzer und reduzieren den Aufwand. Eine kleine Übersicht über die Ligeneinteilung im Schweizer Eishockey-Verband

Eishockey, 3. Schweizer Liga: (nis) Seit acht Jahren spielt der EHC Herrischried in der Schweizer Regio-League. Doch viele Fragen stellen sich nach wie vor: Wie ist das möglich, dass ein deutsches Team in der Schweiz am Rundenspielbertrieb teilnimmt? Wie kommt es überhaupt, dass der EHC Herrischried in der Schweiz spielt?

Das ein deutsches Team länderübergreifend bei einer Schweizer Meisterschaft mitmacht, ist nichts Neues. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Rollhockeyclub aus Weil-Friedlingen, der auch schon Schweizer Meister wurde. Was bewegte die White Stags aus dem Hotzenwald, am Ligasystem in der Schweiz teilzunehmen? EHC-Kapitän Klaus Bächle: „In Deutschland hatten wir immer sehr weite Wege zu den Auswärtsspielen. Dies war immer mit hohen Kosten und enormem Zeitaufwand verbunden."

Da der Hotzenwälder Eishockey-Club im deutschen "Eishockey-Niemandsland" liegt und die nächsten beiden Eishockey-Vereine – der EHC Freiburg und die Schwenninger Wild Wings – Profiteams sind, war der EHC Herrischried regional schon immer auf sich allein gestellt. „Der Wechsel in die Schweiz brachte viele Vorteile mit sich," so Bächle, der hinzufügt: "In der Schweiz hat Eishockey ein ganz anderen Stellenwert als in Baden-Württemberg."

"Als wir vor vielen Jahren beim Schweizer Eishockey-Verband anfragten, wurden wir herzlich willkommen geheißen", so Präsident Heinz Gerspach vom EHC Herrischried. "Wir haben den Wechsel bis heute nie bereut." In der ersten Saison wurden die White Stags sofort Meister der 4. Liga, erinnert sich Bächle. Seit 2010 spielen die White-Stags nun in der 3. Regio-League.

In der Schweiz gibt es die beiden Nationalligen NLA und NLB, die etwa mit den beiden deutschen Eliteligen – DEL und DEL2 – zu vergleichen sind. Außerdem gibt es noch die Regio-League, in der die Schweizer Amateurclubs von der 1. bis zur 4. Liga jeweils in Regionen aufgeteilt sind und um die Amateur-Meisterschaft spielen. Ab der neuen Saison gibt es noch eine neue Liga, die "My Sports League" heißen wird und dann höchste Amateurliga ist. Somit wird die "My Sports League" die dritthöchste Schweizer Eishockey-Liga.

Das bedeutet, dass der EHC Herrischried ab der kommenden Saison in der sechshöchsten Schweizer-Liga spielt, aber die Liga selber 3. Liga heißt. In der 3. Liga gibt es insgesamt aktuell zwölf Gruppen mit je sechs bis elf Teams, die in drei Regionen – Ostschweiz, Zentralschweiz und Westschweiz – eingegliedert sind. "Die Gruppen sind jeweils Regionen zugeteilt, in denen die Liga-angehörigen Clubs beheimatet sind", erklärt Markus Andres, der Regionalpräsident der Zentralschweiz im Schweizer Eishockey-Verband..

"Leider müssen wir im Raum Basel, Olten und Langenthal immer mehr ein Club- und Mannschaftssterben feststellen", so Andres. Das sei der Grund, warum die Gruppe 5, in der auch der EHC Herrischried spielt, mit acht Mannschaften relativ klein ist. Andres würde sich wünschen, dass sich größere Gruppen bilden ließen: „So wäre es spannender für jeden. Allerdings mischen wir uns als Ligaleitung nicht zu konkret in das Spielsystem ein. Wir machen zwar Vorschläge, aber überlassen den Clubverantwortlichen die Entscheidung.“ Wie in der kommenden Saison gespielt wird, ist noch offen.