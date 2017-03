Herrischried EHC Herrischried richtet zwei Turniere aus

Eishockey: Am Wochenende 8./9. April glüht zum letzten Mal in dieser Saison das Eis in Herrischried. Samstags spielen die Aktiven um den "White-Stags-Pokal" und am Sonntag schwingt der Nachwuchs beim "Young-Stags-Pokal" die Kufen

Eishockey: – Eishockey ist ein Wintersport und wenn die Temperaturen draußen wieder wärmer werden, ist schon bald das Ende einer jeden Eishockeysaison in Sicht. Auch in Herrischried ist dies bald der Fall, doch bevor es in die Sommerpause geht, veranstaltet der EHC Herrischried auch dieses Jahr wieder zwei internationale Turniere zum Saisonabschluss. Diese Turniere werden am Wochenendem 8. und 9. April, in der Eishalle Herrischried stattfinden und der Eintritt ist frei. Am Samstag findet das Turnier der 1. Mannschaft statt, am Sonntag das Nachwuchsturnier.

Der „White-Stags Pokal“ blickt auf eine lange Tradition zurück: Dieses Jahr findet das internationale Turnier bereits zum 24. Mal statt. „Viele Teams sind schon bei uns gewesen,“ schwärmt Klaus Bächle, der das diesjährige Turnier wieder organisiert. „Wir freuen uns, vier starke Teams bei uns im Hotzenwald begrüssen zu dürfen!“ Im SC Ursellen und dem EHC Sursee kommen zwei Meister der Dritten Ligam, die jeweils in ihrer Region (Zentral- & Ostschweiz) das Teilnehmerfeld dominiert haben. Hinzu kommen die Eisbären Balingen, die zu den Top-Teams in der Landesliga Baden-Württemberg zählen und natürlich darf auch der Titelverteidiger EHC Koppigen, der nominell das technisch stärkste Team am Turnier stellt, nicht fehlen. „In unserer Eishalle wird bei uns ab 9 Uhr bis in die späten Abendstunden Eishockey gespielt. Wir freuen uns über jeden Besuch am 8. April. Vor allem aber freuen wir uns natürlich auch noch einmal unsere treusten Fans zum Saisonabschluss zu sehen", freut sich White-Stags-Kapitän Bächle aufs Turnier.

Beim „Young–Stags Pokal“ spielen die Altersstufen „Bambini“ (Jahrgang 2008 und jünger) und „Piccolo“ (Jahrgänge 2006 und 2007) um den Titel. Dieses Jahr findet das Nachwuchsturnier bereits zum 20. Mal statt. „Uns liegt der Nachwuchs sehr am Herzen", sagt Adrian Bache, Jugendtrainer beim EHC Herrischried, und ergänzt: „Unser Nachwuchs sind die White-Stags-Spieler von morgen, diese Spieler zu fördern ist uns sehr wichtig.“ Fünf Nachwuchsteams werden am Sonntag, 9. April, ab 9.30 Uhr, in der Eishalle Herrischried vertreten sein. Dazu gehören neben dem EHC Herrischried, der EHC Basel, der EHC Zunzgen-Sissach, der EHC Engelberg sowie der EHC Rheinfelden.