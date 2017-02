EHC Herrischried geht die Puste aus

Eishockey: Im letzten Heimspiel unterliegen die White Stags ohne Tomas Zourek aber wieder mit Adrian Strahm 3:4 gegen den SC Reinach. Zuschauer feiern Gastgeber mit gelungener Choreographie

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eishockey, 3. Schweizer Liga

EHC Herrischried – SC Reinach 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Tore: 1:0 (7.) Bächle (Strahm, Vlk), 1:1 (11.) Bula (Fehlmann), 2:1 (31.) Bächle (Preuss), 2:2 (37.) Fehlmann (Bula, M. Rupp), 2:3 (47.) Steuri (A. Rupp, Wyssing), 2:4 (51.) Kummli (Wassmer), 3:4 (56.) Schneider (Vlk, Bächle). – Z.: 493. – Strafen, EHC: 8 x 2 Min.; SCR: 12 x 2 Min.

Der EHC Herrischried verliert sein letztes Heimspiel dieser Saison und verpasst damit den Sprung auf den vierten Tabellenplatz. Im letzten Saisonspiel kommt es nun beim zwei Punkte besseren EHC Herzogenbuchsee zum Finale um den vierten Tabellenplatz. Vor dem letzten Heimspiel bedankten sich die Anhänger der „White Stags“ mit einer eindrucksvollen Choreo in der Eissporthalle für die Leistungen ihrer Mannschaft.

Zwar stand Spielertrainer Adrian Strahm wieder im Kader, jedoch fällt Publikumsliebling Tomas Zourek mit einer Bänderverletzung wohl länger aus. Trotz des dezimierten Kaders begannen die Hausherren mit Vollgas und versuchten den Gästen ihr Spiel aufzudrängen und früh ein Zeichen zu setzen. Nachdem sich die Reinacher in den ersten Minuten zwei Strafzeiten eingefangen hatten, wurden sie von Klaus Bächle doppelt bestraft. In doppelter Überzahl nutzten die White Stags den freien Raum und kombinierten über Lukas Vlk und Adrian Strahm zu Klaus Bächle, der den Puck zur Führung ins Tor hämmerte. Der weitere Spielverlauf im ersten Drittel wurde überwiegend von der strengen Regelauslegung der Schiedsrichter Jürgen Hahmann und Nikolaus Kiener geprägt. Zwölf Strafen ließen kaum einen Spielfluss in voller Mannschaftsstärke zu. Der SC Reinach nutzte eines seiner Powerplays ebenfalls und glich durch Patrick Bula aus.

Im zweiten Spielabschnitt gehörten die ersten Spielminuten erneut den Gastgebern, die frischer aus der Pause kamen. Wieder war es Kapitän Klaus Bächle, der auf Vorlage von Timo Preuß nach nur 39 Sekunden die erneute Führung bescherte. Infolge der Strenge der Unparteiischen im ersten Spielabschnitt agierten beide Mannschaften nun vorsichtig und zurückhaltend. Der SC Reinach wurde von Minute zu Minute stärker und drängte auf den erneuten Ausgleich. Während sich die Fehler in der Defensive häuften, wuchs Goalie Daniel Mendelin – einmal mehr der Rückhalt der Mannschaft – über sich hinaus und vereitelte viele Großchancen. In der 37. Minute musste er sich dann aber erneut geschlagen geben. Die Reinacher spielten die White Stags in einfacher Überzahl fast schwindelig. Letztlich war es Thomas Fehlmann, der den Puck zum 2:2 über die Linie schob.

Im Schlussdrittel machte sich der Kräfteunterschied bemerkba. Der EHC Herrischried versuchte fast ausschließlich durch Weitschüsse offensive Akzente zu setzen. Hingegen spritziger schien der SC Reinach, der sich immer wieder gefährlich vors Tor kombinierte. Den erstmaligen Führungstreffer der „Lions“ erzielte Simon Steuri. Vier Minuten später baute Patrick Kummli den Vorsprung auf zwei Tore aus.

Mit der Brechstange versuchten die White Stags das Spiel nochmal zu ihren Gunsten zu drehen, scheiterten aber immer wieder an Raphael Vogel im Kasten des SC Reinach. In der 56. Spielminute verkürzte der EHC Herrischried durch Ricky Schneider auf 3:4. Diesen Schwung nahmen die White Stags im weiteren Spielverlauf nicht mehr mit und mussten sich am Ende knapp gegen die SC Reinach „Lions“ geschlagen geben.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Kummli (Kapitän SC Reinach): „Das Spiel war anfangs sehr ausgeglichen und wir wussten, dass Herrischried ein gefährlicher Gegner ist. Wir haben uns richtig auf unseren Gegner vorbereitet und sind fokussiert ins Spiel gegangen. Natürlich sind die Fans und die Atmosphäre in Herrischried eine Senastion, die Spiele in Herrischried sind ein Highlight der Regio League.“

Roy Hächler (Stürmer SC Reinach): „Das Spiel heute war sehr speziell, die vielen Strafen haben den Spielfluss ständig unterbrochen. Schlussendlich haben wir aber gewonnen und das macht uns glücklich. Die Stimmung in Herrischried ist klasse, ich komme gerne hierher. Das macht richtig Spaß, unsere Fans sind eher die stillen Genießer.“