EHC Herrischried beendet Saison auf Platz vier

Eishockey, 3. Schweizer Liga: White Stags gewinnen im direkten Duell beim EHC Herzogenbuchsee nach 0:2-Rückstand noch mit 6:3. Jiri Pacek und Klaus Bächle treffen doppelt

Eishockey, 3. Schweizer Liga

EHC Herzogenbuchsee – EHC Herrischried 3:6 (2:2,0:2;1:2)

Tore: 1:0 (5.) Ingold; 0:2 (10.) Räber; 1:2 (12.) und 2:2 (14.) beide Pacek; 2:3 (25.) Preuss; 2:4 (29.) Bumann; 3:4 (44.) Ingold; 3:5 (47.) und 3:6 (57.) beide Bächle. – Z.: 75. – Strafen, EHCHerz: 5 x 2 Min,; EHCHerr: 2 x 2 Min.

Nachdem der SC Langenthal zunächst überraschend in die Playoffs der National League B eingezogen ist, stand das letzte Spiel der 3. Regio League zwischen dem EHC Herzogenbuchsee, der seine Heimspiele in Langenthal austrägt, und dem EHC Herrischried auf der Kippe. Zunächst wurde auch über eine Verlegung des Spiels nach Herrischried spekuliert, letztlich konnte das Spiel mit einer Woche Verspätung doch noch in Langenthal stattfinden. Die White Stags aus dem Hotzenwald reisten mit viel Optimismus und dem Ziel, den vierten Tabellenplatz zu erobern, nach Langenthal. Spielertrainer Adrian Strahm konnte auf den zuletzt noch angeschlagenen Routinier Tomas Zourek zurückgreifen, musste aber dafür auf Top-Scorer Lukas Vlk, mit 22 Scorerpunkten auf Platz fünf der Liga, verzichten. Die Ice Kings des EHC Herzogenbuchsee traten hingegen mit einem Rumpfkader an, Herrischrieds Backup-Goalie Norman Niedersetz stand von Beginn an zwischen den Pfosten.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber, die zunächst unterschätzt wurden und den EHC Herrischried früh unter Druck setzten. Nach nicht einmal fünf Minuten musste Niedersetz das erste Mal hinter sich greifen, nachdem Liga-Topscorer Urs Ingold den Führungstreffer erzielte. Beflügelt spielten die Hausherren weiter nach vorn und erhöhten durch Patrick Räber auf 2:0. Der Plan von Spielertrainer Strahm schien zunächst nicht aufzugehen. Dann begann die Zeit des Jiri Pacek, der mit einem Doppelschlag in der 12. und 14. Minute ausglich. Ein stark von Taktik geprägtes erstes Drittel brachte nicht nur den offenen Pausensstand von 2:2, sondern auch einen sehr fairen Spielabschnitt ohne Strafen. Im zweiten Durchgang knüpften die Hotzenwälder an den bisherigen Spielverlauf an und gingen in der 25. Minute verdient durch Timo Preuß, der nach Vorarbeit von Damiano Bumann frei zum Abschluss kam, in Führung. In der 29. Minute erneut Grund zu Jubeln: In einem wilden Durcheinander vor dem Tor gelang es Tibor Haas, die Scheibe über die Linie zu schieben. Für den 20-Jährigen war es das erste Saisontor. In der Folge war nur noch der EHC Herrischried am Drücker, scheiterte aber oft an Goalie Lars-Miles Leuenberger.

Nun galt es, das Ergebnis zu verwalten und mit diesen drei Punkten den vierten Tabellenplatz zu festigen. Einen Strich durch diese Rechnung machte erneut Urs Ingold, der mit seinem 17. Saisontreffer auf 3:4 verkürzte.

Ehrensache war es für Kapitän Klaus Bächle, sich unbeeindruckt zu zeigen und mit einer schnellen Antwort den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherzustellen. Die Vorarbeit kam erneut von Damiano Bumann, der an diesem Abend mit zwei Vorlagen glänzte. Das Spiel nahm nun erstmals an Härte zu, blieb aber über weite Strecken fair. Die Gastgeber wurden infolge doppelt bestraft. Nachdem der EHC Herzogenbuchsee in doppelte Unterzahl geraten war, ging es ganz schnell: Timo Preuß gewann das Bully in der Angriffszone und spielte auf Tomas Zourek, der den freistehenden Klaus Bächle sah. Der Kapitän traf per pfeilschnellem Direktschuss zum 6:3-Endstand für den EHC Herrischried.

Statistik:

EHCHerzogenbuchsee: 50 Schüsse/32 aufs Tor, SaveQuote Leuenberger: 86,4%, 5 x 2 Strafminuten. – EHC Herrischried: 63 Schüsse/44 aufs Tor, SaveQuoteNiedersetz: 90,6%, 2x 2 Strafminuten

Stimme zum Spiel:

Daniel Mendelin (Goalie, EHC Herrischried): „Wir haben uns am Anfang überrumpeln lassen, dann aber schnell ins Spiel zurückgefunden und es anschließend auch im Griff gehabt. Norman Niedersetz hat heute ein gutes Spiel gemacht, das freut mich für ihn.“