Duo des TV Rheinfelden fährt nach Berlin

Arvid Kossek und Piet Hellmich vom TV Rheinfelden turnten erfolgreich beim Baden-Cup in Wyhl. Qualifikation für Deutschland-Cup beim Deutschen Turnfest in Berlin

Turnen: (sk) Arvid Kossek und Piet Hellmich vom TV Rheinfelden turnten beim Baden-Cup in Wyhl zum ersten Mal einen Kür-Sechskampf in ihrer Altersklasse 14/15. Am Ende reichte es für Piet Hellmich zum zweiten Platz. Arvid Kossek wurde Dritter. Damit sind die beiden Rheinfelder Talente für den Deutschland-Cup qualifiziert. Dieser wird im Rahmen des Deutschen Turnfests in Berlin stattfinden und ist nach den Deutschen Jugendmeisterschaften der höchste nationale Wettkampf. In Berlin werden Fabio Trotta und Florentin Kossek (AK 18) ebenfalls an die Geräte gehen und dort im Pokalwettkampf ihren ersten Kür-Sechskampf auf nationaler Ebene turnen.