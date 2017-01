Duo der SZ Bernau mit Perspektiven

Gute Ergebnisse für Björn Leber und Tobias Baur bei vier FIS-Rennen in ihrer neuen Sportart Skicross in Mittelschweden

Skicross: (csi) Vier FIS-Rennen standen für die beiden im vergangenen Jahr zum Skicross gewechselten früheren Alpinen Tobias Baur und Björn Leber aus Bernau in Mittelschweden auf dem Programm. Nach dem Disziplinenwechsel können beide nun die ersten Erfolge in der neuen Sportart feiern, sich im Kader etablieren und hoffen, bald auch im Europacup zum Einsatz zu kommen.

Gleich im ersten Rennen in Hovfjället schaffte Leber den Einzug ins Viertelfinale, schied dort dann aber unter anderem gegen seinen bayerischen Teamkollegen und Europacup-Fahrer Christoph Annaberger aus. Als Zwölfter schaffte Leber jedoch die Hälfte der Europacup-Qualifikation. Tobias Baur qualifizierte sich beim folgenden Rennen für die entscheidenden Heats, bei denen vier Fahrer gegeneinander antreten, fürs Achtelfinale und kam am Ende als 26. ins Ziel. Leber verlor einen Ski und schied aus.

Außerdem gingen die beiden 19-Jährigen noch bei einer weiteren Rennserie in Mora und Dalarna an den Start. Hier konnten sich beide Athleten schon in der Qualifikation gut positionieren: Baur fuhr die drittschnellste, Leber die zehntschnellste Zeit. Wieder schaffte Leber es ins Viertelfinale, das durch ein Fotofinish zu seinem Nachteil entschieden wurde. Er wurde Zwölfter. Baur kam bis ins Finale, stürzte dort zwar über eine Welle, schaffte es aber noch ins Ziel und wurde Vierter. Das Rennen am letzten Tag konnte wegen eines stundenlangen Stromausfalls nicht zu Ende gefahren werden und wurde mit der Qualifikation gewertet: Björn Leber kam auf Rang 14, Tobias Baur auf 21.

Keine Zeit zum Verschnaufen gibt es für Björn Leber, der am Freitag mit der Nationalmannschaft zur Studenten-Weltmeisterschaft nach Almaty in Kasachstan aufbrechen wird und dort im Skicross an den Start geht.

Björn Leber zog eine positive Bilanz: „Auch wenn wir uns gern noch im letzten Rennen verbessert hätten, war es eine tolle Zeit in Schweden mit guten Ergebnissen. Ich gehe jetzt gut vorbereitet nach Almaty und hoffe, dort möglichst weit zu kommen.“