Leichtathletik Drei Titel für die LG Hohenfels

Leichtathletik: (sk) Drei Mal Gold gewannen Läuferinnen der LG Hohenfels bei den baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften in Helmsheim. Ghislaine Schmidt (AK 50) siegte über 1500 Meter und 800 Meter, Heidi Sengül (AK 55) über 1500 Meter. Da die 1500-Meter-Strecke der AK 50 und AK 55 in einem Lauf ausgetragen wurde, kam es noch zum Vereinsduell zwischen Schmidt und Sengül. Beide gestalteten das Rennen in ihrer jeweiligen Altersklasse überlegen, so dass es zu einem Sprint der Hohenfelser Athletinnen kam. Diesen entschied Sengül mit 5:29,58 Minuten knapp für sich. Eine Sekunde mehr benötigte Schmidt, die aber tags darauf noch den Titel über 800 Meter in 2:43 Minuten gewann.