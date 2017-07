Gewichtheben Drei Medaillen für SV 08 Laufenburg

Gewichtheben: Andreas Albiez wird Landesmeister in Flözlingen. Platz zwei mit Bestleistung für Lisa Eble. Alexander Gruner holt Bronze bei den Junioren

Gewichtheben: – Mit einem kompletten Medaillensatz kehrte das Heber-Trio des SV 08 Laufenburg von den Landesmeisterschaften in Flözlingen nach Hause. Routinier Andreas Albiez packte bei den Senioren 69 Kilo im Reißen und 89 Kilo im Stoßen auf die Stange und holte sich damit den Titel in seiner Gewichtsklasse. Der Erfolg bringt ihm das Ticket für die Deutschen Meisterschaften im November in Speyer.

Bestleistung hob Lisa Eble aus dem Rebland. Die Heberin wurde in ihrer Klasse bei den Frauen souveräne Zweite hinter der Teilnehmerin bei Welt- und Europameisterschaften, Sabine Kusterer vom KSV Durlach. Eble hatte sich mit 80 Kilo im Reißen und 94 Kilo im Stoßen die Silbermedaille – und die Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft – redlich verdient.

Die dritte Medaille für den SV 08 Laufenburg sicherte Alexander Gruner bei den Junioren in der Klasse bis 69 Kilo. Der Nachwuchsheber notierte nach sechs gültigen Versuchen stolze 70 Kilo im Reißen und 85 Kilo im Stoßen. Mit 155 Kilo im Zweikampf fehlten ihm am Ende nur 1000 Gramm zur Silbermedaille.