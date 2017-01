Regionalsport_Hochrhein Doppel des TV Bad Säckingen sind eine Wucht

Badminton: Starke Gastgeber bei Turnier-Premiere. Siege im Mixed und im Frauen-Doppel in der Anton-Leo-Sporthalle

Badminton: – Es war eine Premiere für die Badminton-Abteilung des TV Bad Säckingen. Erstmals führte der Verein in der heimischen Anton-Leo-Sporthalle (früher Hindenburghalle) ein stark besetztes Turnier im Frauen- und Männerdoppel sowie im gemischten Doppel (Mixed) durch. Mit Erfolg. "Das Niveau war super, wir sind froh über die Akzeptanz", freute sich Bad Säckingens Sportwart Markus Zeoli. 26 Teilnehmer standen an den Netzen und boten während der neun Turnierstunden tolle Leistungen. Dabei glänzten die Duos der Gastgeber mit Siegen im Mixed und im Frauen-Doppel sowie mit Platz zwei im Männer-Doppel.

Markus Zeoli klang fast bescheiden: "Das ist keine schlechte Ausbeute." In Anbetracht der bärenstarken Konkurrenz aus der Baden-Württemberg-Liga, Baden- und Verbandsliga durften die Bad Säckinger stolz auf ihre Erfolge sein. Sandra Schneider und Joshua Zeoli holten sich im Mixed den Turniersieg. Sie gewannen das Finale gegen das Duo vom Badenliga-Tabellenführer PTSV Konstanz, Moana Klein und Vitus Lohmann. Im Frauen-Doppel brillierten die beiden Bad Säckinger Badenliga-Asse Sandra und Sonja Schneider. Sie besiegten Beate Dietz (TV Zizenhausen) und die Konstanzerin Moana Klein.

Joshua und sein älterer Bruder Markus Zeoli brauchten eine kleine Anlaufphase, bis sie im Männer-Doppel richtig in Schwung kamen. "Das erste Spiel ist immer schwer", gestand Markus Zeoli nach dem Dreisatzsieg zum Auftakt der Männer-Konkurrenz. Sie waren nicht unbedingt als Favoriten ins Turnier gestartet. Doch am Ende erspielten sie sich einen respektablen zweiten Platz. Nur das Duo Kevin Beyersdorffer (TB Emmendingen) und Andreas Bühler (PTSV Konstanz) war besser.

Einen Riesenerfolg gab's für den TV Bad Säckingen auf jeden Fall: die Top-Besetzung. Markus Zeoli: "Ich war überrascht, dass so viele starke Spieler gemeldet hatten." Er sprach von einer gelungenen Premiere und kündigte für 2018 eine Wiederholung an. Mehr noch: "Wir wollen das Turnier am Wochenende um Dreikönig etablieren."

In der Anton-Leo-Halle war fast die baden-württembergische Spitze am Start. Das Niveau reichte von der Verbands- bis zur Baden-Württemberg-Liga. Ein Fang war den Bad Säckingern in Steffen Eibelshäuser, bekannt unter seinem früheren Namen Steffen Peterskovsky, gelungen – dank dessen für den TV Bad Säckingen spielenden Freundes Philipp Loch. Bis 2014 hatte Eibelshäuser mit dem BV Maintal in der 2. Bundesliga gespielt, ehe er eine Pause einlegte. In Bad Säckingen kehrte er auf die Badminton-Bühne zurück. Mit der Bad Säckingerin Naomi Blackall wurde er Zweiter im gemischten Doppel. Schriftführer Christian Bergold hatte in seiner Ankündigung nicht zu viel versprochen: "Topniveau ist garantiert."

