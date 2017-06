Reiten Dominik Klingele siegt mit perfektem Ritt

Bad Säckinger sorgt für große Überraschung beim Reitturnier des RV Schopfheim. Auch Katrin Frech feiert einen Sieg

Reiten: (sk) Es war heiß, es war spannend und es war top-organisiert: Sportlich endete das große Schopfheimer Sommer-Reitturnier mit einer Überraschung. Nicht Weltklasse-Reiter Hans-Dieter Dreher, nicht Nationenpreisreiter Walter Gabathuler oder das große Talent Pia Reich vom RV Dreiländereck setzten sich beim Höhepunkt des Drei-Tage-Turniers auf dem Gestüt Sengelen durch: Der Bad Säckinger Dominik Klingele (RV Dreiländereck) war es, der sich den ersten Platz beim Zwei-Sterne-S-Springen sicherte. Pia Reich musste sich mit ihrem argentinischen Hengst "Magnus Romeo" mit dem sechsten Platz zufrieden geben.

Dominik Klingele blieb im wichtigsten Springen als einer von vier Reitern in der entscheidenden Runde ohne Fehler und Abwurf. Er war beim Ein-Sterne-Springen mit "Charmonie" Vierter geworden, den wichtigsten Umlauf des Turniers auf dem Sengelen gewann der Bad Säckinger aber mit dem 14-jährigen Holsteiner. Die Zeit gab den Ausschlag. Mehr als zwei Sekunden lag Klingele (40,65 Sekunden) vor dem Schweizer Walter Gabathuler, der so gern den Sieg-Hattrick geschafft hätte, nach seinen Erfolgen der vergangenen beiden Jahre. Der Olympia-Teilnehmer von Seoul 1988 landete mit "Silver Surfer" (42,97 s) vor Thomas Fessler (RFV Bad Schussenried), der mit "Carlail" eine halbe Sekunde dahinter folgte. Hans-Dieter Dreher (RV Dreiländereck) war zum Teil mit jungen Nachwuchspferden am Start. Der Eimeldinger Weltklassereiter reihte sich beim S-Springen mit "Escada" als Achtplatzierter ein.

Eines der vielen M-Springen gewann Katrin Frech aus Karsau, die sich bei einer Zeitspringprüfung mit "Fisherman’s Boy" vor Anna-Lena Probst (RV Schopfheim/"Balou Star’s Premier") und Marian Müller (Hofgut Albführen) durchsetzte.

Weitere Siege holten beim Turnier in Schopfheim Janis Brunner vom RV Hotzenwald, der auf "Caniggia" in einem L-Springen nicht zu bezwingen war. Auch Janine Huttrop-Hage vom RC Hofgut Albführen war auf "No Discussion" in einer L-Dressur erfolgreich.

