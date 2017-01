Dieter Meier bleibt Chef im Markgräfler-Hochrhein-Turngau

Gauturntag beim TV Hausen: Nicole Meier soll als neue Regiobeauftragte den Vereinen zur Seite stehen. Vertrauensbeweis für den geschäftsführenden Vorstand bei den Neuwahlen. Ausrichter für Kinderturnfest im Sommer wird noch dringend gesucht

Turnen: – Dieter Meier ist alter und neuer Vorsitzender des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus. 102 Stimmberechtigte aus 58 von insgesamt 110 anwesenden Vereinen wählten den Anwalt aus Rheinfelden beim Gauturntag, den der TV Hausen in der Hausener Festhalle ausrichtete, für weitere zwei Jahre einstimmig zu ihrem "Oberturner".

Seit 24 Jahren ist Meier im Vorstand, seit zwölf Jahren der erste Vorsitzende. Obwohl er schon vor zwei Jahren seinen Rücktritt für dieses Jahr angekündigt hatte, leitet er nochmals für eine Wahlperiode die Geschicke des Turngaus. Vor allem eine Personalie machte Meier seinen Entschluss, sich doch nochmals zur Verfügung zu stellen, leichter: die Einstellung einer hauptamtlichen Regionalbeauftragten. Seit Oktober des vergangenen Jahrs befasst sich die Sportwissenschaftlerin Nicole Meier aus Lörrach, die ihr Studium in Basel im Sommer abschließen will, mit den vielfältigen Aufgaben des Turnens.

Neben Meier wurden in Hausen weitere Funktionäre aus dem geschäftsführenden Vorstand des Turngaus in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Das Vertrauen der Delegierten erhielten Christiane Schwindt (Laufenburg) als Vorsitzende für das Lehrwesen, Sabine Geiger (Grießen) als Vorsitzende für den Breitensport sowie die Beisitzer Frank Itzin (Schopfheim) und Thomas Schmidt (Wehr). Da Hermann Rakow nicht mehr als Vorsitzender für Öffentlichkeitsarbeit und Kultur zur Verfügung steht und kein Nachfolger gefunden wurde, bleibt dieses Amt ebenso vakant wie das des Vorsitzenden Gleichstellung und Personalentwicklung. Für dieses Amt könnte sich aber eventuell in einem Jahr Beisitzer André Haps (Lörrach) zur Verfügung stellen. Das Ressort Leistungssport wird kommissarisch von Silvia Sauer und Frank Itzin geleitet. Da kein Kandidat gefunden wurde, bleibt auch dieser Vorsitz bis nächstes Jahr vakant.

Thomas Stampfer, Vizepräsident des Badischen Turnerbunds (BTB), ging in seinem Grußwort auf das Regionalkonzept des BTB ein. Neue Mitglieder gewinnen, alte rekrutieren, Kinder und Jugendliche binden – diese Aufgaben seien für das Turnen nötiger denn je. Die neue Stelle des oder der Regionalbeauftragten passe da genau ins Konzept, die Kommunikation zwischen Vereinen, Turngau und BTB zu verbessern. Auch die "Gym Welt" als Marke für das Fitness- und Gesundheitsangebot in den Turngauen sei, so Stampfer, der richtige Schritt in die Zukunft. "Wir müssen unsere Marke besser verkaufen, um uns im Wettbewerb gegen professionelle Anbieter wie Fitnessstudios zu behaupten", so der BTB-Präsident. Da könne man durchaus selbstbewusst auftreten. Stampfer: "Unsere Angebote sind finanziell günstiger, manchmal sogar zu billig."

In dieselbe Richtung zielte der Jahresbericht des Gauvorsitzenden Dieter Meier. "In einem zunehmenden Markt unterschiedlicher Fitness-Anbieter müssen die Turnvereine ihre Stärken heraus arbeiten und damit systematisch werben", so Meier. Damit solle die Beratung und Unterstützung in den Vereinen einher gehen. "Wir haben in das Projekt BTB-Regional unsere Vorstellungen nachhaltig eingebracht", versicherte der MHTG-Chef und wies darauf hin, dass diese Vorstellungen in eine Vereinbarung zwischen BTB und zwölf seiner 13 Turngaue eingeflossen seien. Meier: "Wir wollen weitere Dienstleistungen an die Vereine herantragen." Dafür unerlässlich sei die Anstellung einer hauptamtlichen Kraft gewesen. "Es gibt viele Aufgaben, die ehrenamtlich nicht mehr zu leisten sind", stellte Meier nochmals unmissverständlich fest. Deswegen muss für eine Regionalbeauftragte auch Geld ausgegeben werden. Sie hat einen Vertrag mit festen Arbeitszeiten und klaren Zielvorgaben.

Diese Aufgaben erfüllt für den Markgräfler-Hochrhein-Turngau seit Oktober 2016 Nicole Meier, die mit dem Turngau-Chef trotz identischem Nachnamen weder verwandt noch verschwägert ist. Sie stellte sich in Hausen den Delegierten der Vereine vor. In ihrem Vortrag erläuterte die 21-jährige Studentin der Sportwissenschaften die drei Säulen ihrer Zielvereinbarung mit Turngau und BTB. Das Konzept basiere auf Vereinsentwicklung durch regionale Fortbildung. Vereins-Infoabende sollen noch stärker gefördert werden. Die zweite Säule bilde die Sportartenentwicklung, die dritte die Sicherung der Kernsportarten, ohne die Vielfalt des Turnens zu vernachlässigen. Aus diesen Säulen leitet Nicole Meier ihre Ziele her: Vereins-Infoabende sollen auch die "Gym Welt" zum Thema haben, die Förderung des Gerätturnens soll durch mehr Lehrgänge intensiviert werden. Feste Vorgabe ist für Nicole Meier auch die Organisation einer Ehrungsveranstaltung für den Turngau. Sie findet am 28. Mai beim TV Steinen statt. Hier sollen verdiente Sportlerinnen und Sportler der Jahre 2015 und 2016 ausgezeichnet werden.

Dieter Meier erinnerte nochmals daran, dass die Geschäftsstelle des Turngaus in Schwörstadt umgezogen ist und nun in der Hauptstraße zu finden ist. Hier befindet sich auch der Arbeitsort der neuen Regiobeauftragten. Die Verlagerung der Seniorenlehrgänge unter Leitung von Thomas Schmidt von Wallbach nach Brennet-Öflingen habe nicht geschadet. Die Lehrtagung des Turngaus findet dieses Jahr wieder an einem ganzen Wochenende in Waldshut-Tiengen statt.

Ein dem Gauturntag vorgelagerter Arbeitskreis beschäftigte sich mit dem Kinder- und Jugendschutz im Verein. Der Nachwuchs soll vor verschiedenen Formen der Gewalt, wozu auch sexualisierte Gewalt zählt, besser geschützt werden. Der Badische Sportbund (BSB) habe dazu bereits verschiedene Maßnahmen zur Prävention eingeführt. So gibt es einen Leitfaden, in dem Schutzkonzepte erarbeitet werden. Im Arbeitskreis ging es darum, die Teilnehmer und Verantwortlichen im Turngau dafür zu sensibilisieren. "Angedacht" wurde die Entwicklung eines Ehrenkodex oder sogar die Empfehlung, bei der Auswahl von Übungsleitern auch ein Führungszeugnis der betroffenen Personen einzufordern.

41 Vertreter aus 26 Vereinen trafen sich zur Jahreshauptversammlung der Turnerjugend am Vormittag. Das Leitungsteam um Silke Springer sucht noch einen Ausrichter für das Kinderturnfest des Turngaus am 25. Juni oder 9. Juli. Bis zu den Wintermannschaftskämpfen am 11./12. Februar sollte ein Bewerber gefunden sein. Wenn nicht, fällt das Turnfest aus.

Termine und Fakten zum Gauturntag

Termine: Am Samstag, 11. Februar, präsentiert der TV Tiengen sein "Fitness und Aerobic-Special" mit Tanja Ade in der Stadthalle. Tags darauf findet der Gauskitag in Altglashütten oder am Feldberg statt. Am Sonntag, 5. März, steigt in Steinen das Forum Kinderturnen. Termin für den Vereinsinfotag des Turngaus ist am Dienstag, 7. März, beim TV Lauchringen. Am Sonntag, 28. Mai, ist die Ehrungsveranstaltung des Turngaus beim TV Steinen. Für das Kinderturnfest am 25. Juni oder 9. Juli ist noch kein Ausrichter gefunden. Der Badische Abend beim Deutschen Turnfest in Berlin ist am 7. Juni. In Konstanz findet das Landes-Kinderturnfest vom 14. bis 16. Juli statt. Das Treffen der Älteren Turnerinnen und Turner des Turngaus ist am Samstag, 1. Juli, beim TV Inzlingen, der Landesturntag am 23. September in Rastatt.

Gauturntage: Der TV Brennet-Öflingen richtet am 20. Januar 2018 den nächsten Gauturntag aus. Der TuS Herten wird ein Jahr später, am 19. Januar 2019, Ausrichter sein. Für die Zeit danach wird angedacht, sich nur noch in zweijährigen Rhythmus zum Gauturntag zu treffen. (gew)