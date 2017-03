Die Qual der Wahl beim Schluchseelauf

LG Hohenfels bietet dieses Jahr am 14. Mai auch einen Zehn-Kilometer-Lauf an. Premiere für „City Run“ in Waldshut am 25. Juni. Ausrichter wird der VfB Waldshut sein

Leichtathletik: (gew) Mit einer Premiere wartet die LG Hohenfels bei ihrem 33. Schluchseelauf am Sonntag, 14. Mai, auf. Zusätzlich zum traditionellen Lauf über 18,2 Kilometer rund um den See mit Start auf dem Eisfeld und dem Ziel unterhalb der Schluchseehalle gibt es in diesem Jahr auch erstmals einen Lauf über 10,4 Kilometer.

Start und Ziel der kürzeren Strecke ist beim Ziel des traditionellen La ufs. Nach 5,6 Kilometern Wegstrecke oberhalb der B 500 – hauptsächlich auf dem Radweg – wird beim Gasthaus Auerhahn am Bootshafen Aha gewendet. Unter der Bundesstraße geht es dann in Richtung See auf den Seeuferweg und von dort wieder auf die Originalstrecke zum Ziel. Start für den Lauf über 10,4 Kilometer ist um 9.40 Uhr. Um 10.10 Uhr und um 10.40 Uhr wird dann wie gewohnt der Startschuss für die zwei Blöcke des traditionellen Laufs rund um den See auf dem Eisfeld oberhalb der Schluchseehalle abgegeben.

Ansonsten wartet die LG Hohenfels bei ihrer beliebten Laufveranstaltung mit dem bewährtenm Rahmenprogramm auf. Dazu zählen der in den Lauf integrierte College-Cup und der Junior-Cup für den Nachwuchs auf kürzeren Strecken. Die Walkerinnen und Walker sind schon einen Tag zuvor – am 13. Mai – aktiv. Um 11.30 Uhr beginnt ihr Programm mit einem Vortrag. Um 14 Uhr geht es dann an die Stöcke, wobei wieder zwei Distanzen über elf und 18 Kilometer angeboten werden.

Vergangenes Jahr freute sich die LG Hohenfels über 4000 Läufer und 500 Walker. „Die Anmeldezahlen bisher liegen leicht über dem Vorjahr“, sagt OK-Chef Hartwig Potthin vom Ausrichterverein. 130 Athleten haben sich schon für den Zehn-Kilometer-Lauf angemeldet. Bei 400 soll laut Potthin Schluss sein: „Das wollen wir bei der Premiere deckeln, damit nichts schief geht.“

Der Testlauf findet dieses Mal am Samstag, 22. April statt. Bei Anmeldungen bis 31. März ist das Startgeld vergünstigt, danach wird’s teurer.

Der Schluchseelauf zählt zur „May-Running-Serie“, die erstmals mit dem „City Run“ am Sonntag, 25. Juni, in Waldshut aufwarten wird. (siehe neben stehendes Nachgefragt).

Daniel Kistner: "City-Lauf passt super zu Waldshut"

Daniel Kistner (38) aus Waldshut von „May Mode und Sport“ ist für das Projekt der „May Running-Series“ verantwortlich. Dieses m Jahr wartet die Serie mit vier Läufen mit einer Neuerung auf.

Daniel, in diesem Jahr gibt es bei der Laufserie von May Sport etwas Neues. Was können Sie verraten?

Es wird nach langer Zeit – das ist jetzt schon über 20 Jahre her – mal wieder einen „City Run“ in Waldshut geben.

Wer ist verantwortlich?

Die Idee hatten wir als Hauptsponsor, weil wir denken, dass solch ein Lauf super zu Waldshut passen würde. Der VfB Waldshut ist Ausrichter.

Steht die Strecke schon fest?

Der Lauf führt durch die Fußgängerzone. Start und Ziel ist in der Kaiserstraße. Es wird einen Rundkurs geben mit mehreren Distanzen für die verschiedenen Klassen. Für ambitionierte Läufer gibt’s eine längere Strecke.

Wann soll der Lauf stattfinden?

Am Sonntag, 25. Juni. Neben dem Waldshuter Lauf umfasst unsere Serie noch den Estelberg-Lauf am 23. April, den Schluchseelauf am 14. Mai und den Klettgau-Lauf am 21. Juli.