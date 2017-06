Regionalsport Hochrhein Die "Jungen Wilden" des SV Nollingen stürmen in die Kreisliga A

Unter Trainer Giovanni Di Feo wurde der Abwärtstrend gestoppt. Spannendes Finale um den Meistertitel in der Kreisliga B-2. Aufsteiger hat ein Durchschnittsalter von 19,5 Jahren

Fußball-Kreisliga B-2: (neu) Erst die Feier, dann der große Schreck – und am Ende die Gewissheit "Wir sind nun doch Meister." Nach dem sportlichen Erfolg und einem 2:0-Sieg beim FC Wallbach II, musste der SV Nollingen noch einmal bangen. Es drohte, dass der Sieg in Wallbach und der Titelgewinn vielleicht am "Grünen Tisch" noch gestrichen werden könnte. Doch alles ging gut. Die rechtlichen Bedenken waren ad acta gelegt. Die Nollinger durften endgültig den Titel feiern.

Auf diese Aufregung zum Schluss hätte der SV Nollingen nach einer ohnehin schon verrückten Runde getrost verzichten können. Obwohl es am Aufstieg nichts geändert hätte. Doch der Meistertitel war die Krönung harter Arbeit, einer Saison mit Höhen und Tiefen. Meistertrainer Giovanni Di Feo hatte als Ziel deutlich den Aufstieg ausgegeben: "Trotz des mäßigen Abschneidens in der Runde zuvor mit dem achten Platz wollten wir Platz eins oder zwei – ganz klar."

Die Nollinger spielten eine gute Vorbereitung mit starken Ergebnissen gegen A-Kreisligisten. Dann gab es im ersten Spiel beim 1:4 bei der Spvgg. Utzenfeld eine kalte Dusche: "Das war ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt", gesteht Trainer Giovanni Di Feo: "Nach den guten Ergebnissen in den Testspielen haben wir die Partie wohl zu leicht genommen."

Offensichtlich spornte die Pleite die Nollinger an. Di Feo: "Danach gaben wir Gas und hatten einen Lauf." Seine Elf spielte sich neun Punkte Vorsprung heraus, ehe sie in ein kleines Loch fiel. Nach drei Niederlagen in Folge rückte die Konkurrenz an. Der FC Wallbach II, der SV Herten II und der SV Eichsel machten Druck: "Das habe ich so noch nicht erlebt, dass vier Teams bis zum Schluss um den Titel mitspielen", sagt Di Feo. Das hieß: Nicht nachlassen, die Hausaufgaben erledigen.

Entscheidend war der vorletzte Spieltag. Der SV Nollingen besiegte den FC Schönau II mit 6:0 und die Verfolger, der SV Herten II und SV Eichsel trennten sich mit einem 2:2. Die Nollinger übernahmen Platz eins und hatten es nun selbst in der Hand. Di Feo gesteht: "Es war zu spüren, dass meine Spieler nervös waren." Der Trainer ist davon überzeugt, dass er seine Elf nicht hätte zusammenhalten können, wäre es schief gegangen. So war der Aufstieg war fast schon Pflicht.

Mit einem bemerkenswerten Durchschnittsalter von 19,5 Jahren schaffte der SV Nollingen den Coup. Ältester Spieler ist der 30-jährige Henry Dolan. Viele Spieler kamen mit Di Feo vor zwei Jahren als A-Junioren -vom SV Herten nach Nollingen. Di Feo stand vor einem kompletten Neuanfang. Nach dem freien Fall aus der Bezirksliga in die Kreisliga B und Platz fünf im ersten Jahr war das Nollinger Team zerbrochen. Di Feo formte eine neue Mannschaft, beendete die erste Saison auf Platz acht: "Die jungen Spieler mussten sich erst an den Aktivfußball gewöhnen. Einige haben die Kreisliga B wohl unterschätzt. Dazu kamen Pech und eben die Unerfahrenheit. Aber ich wusste, was im Team steckt", blickt Di Feo zurück.

Er sieht die jugendliche Frische als Vor- und Nachteil. Viele Spieler kennen sich seit der F-Jugend und verstehen sich nahezu blind. Dagegen war die fehlende Erfahrung besonders in Spitzenspielen zu spüren. Letztlich macht Di Feo den Zusammenhalt und die individuelle Klasse als Erfolgsgaranten aus: "Wir hatten eine breite Ersatzbank mit Spielern, die in jedem Team der Kreisliga B zum Stamm zählen würden."

Der SV Nollingen profitierte aber auch von seiner eigenen Jugendarbeit. Vier Spieler kamen im vergangenen Sommer aus den eigenen Reihen. Dieses Jahr wechseln zehn junge Spieler ins Aktivlager. Trainer und Verein setzen weiter auf den Nachwuchs. Das Team soll sich in der Kreisliga A etablieren, freut sich auf die Rheinfelder Derbys gegen den SV Herten, SV Karsau und Nachbar FV Degerfelden: "Wir wollen kein Kanonenfutter sein. Aber verstecken brauchen wir uns auch nicht", ist Di Feo überzeugt.

Infos zum Verein: www.svnollingen.com