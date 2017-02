"Der EHC Herrischried ist wie eine Großfamilie"

SÜDKURIER-Interview mit Tommy Gerber vor dem nächsten Heimspiel am Sonntag gegen den vorzeitigen Meister HC Wohlen-Freiamt

Drei Spiele stehen für die White Stags aus Herrischried diese Saison noch an. Die nächste Partie findet am Sonntag in der heimischen Eissporthalle gegen den unbesiegten und vorzeitigen neuen Meister der 3. Schweizer Liga, den HC Wohlen-Freiamt, statt. Drei Spieler der White Stags waren in diesem Jahr bei jedem Spiel im Einsatz. Einer von ihnen ist Tommy Gerber (außerdem Tobias Huber und Daniel Mendelin). Der SÜDKURIER unterhielt sich mit dem 26-jährigen Schweizer aus Wallbach/CH, um "Mr. Zuverlässig" besser kennenzulernen.

Tommy, seit Sie im Herbst 2015 zu den White Stags gekommen sind, haben Sie jedes Spiel, ob in Meisterschaft oder Testspiel, gespielt. Wo liegen Ihre Stärken auf dem Eis?

Als Feldspieler bin ich auf jeder Position einsetzbar. Das ist – denke ich – meine große Stärke.

Wie kam es dazu, dass Sie in den Hotzenwald gewechselt sind?

Während der Arbeit hatte ich immer wieder Kontakt mit White Stags-Betreuer Roland Vlk. Er wusste, dass ich früher Eishockey gespielt hatte, aber verletzungsbedingt pausierte. So fragte er mich von Zeit zu Zeit immer wieder, ob ich nicht Lust hätte, beim EHC Herrischried zu spielen.

Sie mussten verletzungsbedingt pausieren?

Ja, zwei Jahre. Ich hatte mir die Schulterbänder und Sehnen ausgeleiert und zugleich überdehnt.

Nun sind Sie seit eineinhalb Jahren wieder fit und spielen kommenden Sonntag gegen den neuen Meister HC Wohlen-Freiamt. Was macht Eishockey so einzigartig?

Während des Spiels ist man Gegner auf dem Eis und schenkt sich rein gar nichts, aber am Ende gibt man sich die Hand und kann sich ins Gesicht schauen.

Was bedeutet der Hotzenwald und der EHC Herrischried für Sie?

Geografisch gesehen ist der Hotzenwald Ausland für mich, dennoch ist es eishockeytechnisch meine Heimat geworden. Besonders ist, dass man im Verein wie in einer Großfamilie aufgenommen wird.

Zur Person

Tommy Gerber ist beim EHC Herrischried der Allrounder und als "Mister Zuverlässig" eine feste Größe. Er trägt die Rückennummer 15 bei den White Stags. Der 26-jährige Schweizer spielt seit Herbst 2015 im Hotzenwald und wohnt in Wallbach/CH. (nis)