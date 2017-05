Fußball-Bezirksliga Dennis Schubbe macht SV Herten glücklich

Fußball-Bezirksliga: Joker-Tor zum 2:1-Sieg gegen FC Schönau bringt wichtigen Vorsprung im Abstiegskampf. FC Wallbach unterliegt in der Nachspielzeit mit 0:1 gegen SV Jestetten. FC Wehr besiegt Absteiger RW Weilheim dank Ranert-Tore mit 2:1. Not-Elf des SV Buch kassiert in der Schlussphase zwei Platzverweise und verliert noch mit 2:3 beim VfR Bad Bellingen. FC Tiengen 08 übernimmt nach 2:0-Derbysieg die Tabellenspitze vor der Partie am Samstag beim FC Schönau. Hektische Schlussphase beim 2:2 des FC Wittlingen gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen

Fussball Bezirksliga

FC Tiengen 08 – FC Erzingen 2:0 (1:0)

(gru) Beide Abwehrreihen prägten ein Derby, das auf keinem hohen spielerischen Niveau stand, aber von der Spannung lebte. Die Gastgeber agierten – mit der Führung durch Marius Sava im Rücken – unterm Strich einfach cleverer und hatten in Martin Hackenberger einen Mann zwischen den Pfosten, der die Bälle mit den Handschuhen anzog. Der FC Erzingen gab sich auch nach dem 0:2 durch Timo Stürzl nicht auf, wollte seine letzte Chance auf einen Platz in der Spitze nutzen. Der FC Tiengen 08 schob sich durch den Erfolg am FC Schönau vorbei an die Tabellenspitze, die es am Samstag beim Top-Spiel in Schönau zu verteidigen gilt.

FC Wittlingen – SpVgg. Brennet-Öflingen 2:2 (0:1)

(gru) Was nach einem einvernehmlichen Remis aussieht, war eine hochdramatische Angelegenheit mit einem für die Gastgeber unschönen Ende. "Rot" für Daniel Kaiser war sogar FCW-Trainer Di Domenico zuviel. Auch Moritz Leitner war sich mit dem Unparteiischen nicht einig, sah "Gelb-Rot" auf dem Weg in die Kabine. Zuvor hatten sich die Ereignisse überschlagen. Die Führung der Gäste durch Alessio Vella egalisierte Arton Qerimi kurz nach dem Wechsel und läutete ein Wittlinger Powerplay ein, bei dem sich SpVgg-Torwart Manuel Hilpert mehrfach auszeichnete. Mit einem Distantzschuss zum 1:2 stellte Fabian Schmidt in der Nachspielzeit aber den Spielverlauf auf den Kopf. Doch die Partie war noch nicht vorbei, Max Bastian rettete den Hausherren den verdienten Punkt. "Hätten wir dieses Spiel verloren, wäre ich nach Lourdes gelaufen", konnte Tiziano Di Domenico kaum fassen, wieviele Chancen seine Spieler vergeben hatten.

FC Wallbach – SV Jestetten 0:1 (0:0)

(gru) In der Nachspielzeit besiegelte Finn Dorer nach einem Konter eine für die Wallbacher äußerst bittere Niederlage: "Wir hatten zahlreiche Chancen, dieses wichtige Spiel zu gewinnen", haderte Trainer Patrick Bayer mit dem Glück: "Mehrfach sind wir am Jestetter Torhüter gescheitert." Zu offen waren die Gastgeber bei einem Freistoß, liefen prompt ins offene Messer. Angesichts des Hertener Sieges gegen den FC Schönau, fehlen nun bei drei ausstehenden Spielen satte fünf Punkte auf den Tabellennachbarn: "Nun wird es sehr schwierig", hofft Bayer weiter.

SV Herten – FC Schönau 2:1 (0:0)

(gru) "Normalerweise gewinnst du das Spiel nicht", freute sich Trainer Thorsten Szesniak über den höchst glücklichen Sieg seiner Elf gegen den Titelanwärter: "Zur Pause müssen die Schönauer mindestens 3:0 führen." Doch Szesniak wusste, wem er den Sieg zu verdanken hatte: "Ohne Andreas Bolinger, der über sich hinaus gewachsen ist, und ohne unser Wechselglück hätten wir nicht gewonnen." Bolinger ließ sich nur beim Strafstoß zum 0:1 durch Kevin Weiß überwinden. Szesniak hatte zwei Mal optimal gewechselt. Vor dem Ausgleich durch Tunahan Kocer brachte er Dennis Schubbe für Elias Kägi, danach schickte er Patrick Sterzelmaier für Fabian Venturiero auf den Platz: "Patrick spielt zwei Minuten später einen blitzsauberen Pause auf Dennis und der macht das 2:1", war Szesniak nach dem dritten Sieg in Folge überglücklich: "Angesichts der Wallbacher Niederlage ist dieser Erfolg für uns natürlich nicht nur ein Big Point sondern auch ein Bonus mit nun fünf Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz."

FC Wehr – FC RW Weilheim 2:1 (0:1)

(gru) Wer einen Andreas Ranert hat, darf ein Schlusslicht auch mal auf die leichte Schulter nehmen. Die Wehrer agierten vor der Pause trotz Überlegenheit fahrlässig und wurden durch Benno Huber kalt erwischt. Nach dem Wechsel spielte Mittelstürmer Ranert seine Qualitäten aus und beendete mit zwei Treffern seine vierwöchige Torflaute. Mit nun 26 Treffern rückt er auf ein Tor dem seit zwei Wochen verletzten Alexander Herbst (FC Wittlingen) auf die Pelle und hat in den ausstehenden drei Spielen alle Chancen, noch bester Torjäger der Liga zu werden.

VfR Bad Bellingen – SV Buch 3:2 (1:2)

(gru) Zwei Platzverweise – Rot für Michael Leber und Gelb-Rot für Dawid Armanowski – brachten den SV Buch in der Schlussphase um den verdienten Punkt. Tim Schillinger besorgte in der Nachspielzeit den Bad Bellinger Siegtreffer. Zuvor spielte der Gast gut mit, trotz Not-Elf und mit dem "ungelernten" Torwart Stefan Vogelbacher, ansonsten Feldspieler bei den Alten Herren, für den erkrankten Simon Eckert. Pascal Pecoraro und Thorsten Gerspach, der nach Tim Siegins Ausgleich traf, brachten den SV Buch vor dem Wechsel zwei Mal in Führung: "Wir haben uns mit A-Junioren, Alten Herren und Spielern aus der Zweiten teuer verkauft, war Spielertrainer Denys Martini trotz Niederlage nicht unzufrieden mit der Leistung.

SV Weil II – FV Lörrach-Brombach II 6:0 (3:0)

(gru) Es war die Show des Guido Perrone, der den Gast nahezu im Alleingang vom Platz fegte. Mit fünf Treffern war der der Mann des Tages im Nonnenholz. Die Hoffnungen der Gäste, in den ausstehenden drei Spielen doch noch einen der beiden ersten Plätze zu erreichen, erhielten zwar einen Dämpfer – doch in dieser kuriosen Saison ist für die Elf von Tobias Jehle immer noch alles möglich.