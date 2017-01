Denis Michel zum FC Tiengen 08

Fußball-Bezirksliga: Vier Neue für den FC Tiengen 08. Bruno Di Palma ist wieder fit. Vier Abgänge in der Winterpause sind zu verkraften

Fußball-Bezirksliga: – Mit vier neuen Spielern geht der FC Tiengen 08 in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Der Tabellenvierte meldet Denis Michel, der vom benachbarten SV Rheintal kommt, als bekanntesten Neuzugang. Der 31-jährige Stürmer spielte bis Sommer 2015 beim FC Erzingen in der Bezirksliga, ehe er für eineinhalb Jahre beim SV Rheintal spielte. Dort erzielte er 28 Tore in 42 Spielen. Vom FC Schlüchttal wechselt Mittelfeldspieler Manuel Walther an den Langenstein. Im Schlüchttal und zuvor beim FC Geißlingen war auch Murat Bulut bereits aktiv, ehe er eine fußballerische Pause einlegte und nun reaktiviert wurde. Aus Rumänien kommt Marius Sava. Zudem, so Trainer Georg Isele, sei der im Sommer vom FC Beringen/Schweiz gekommene Bruno Di Palma nach seiner überstandenen Meniskus-Operation wieder ins Training eingestiegen. Verlassen haben den FC Tiengen 08 in der Winterpause Süleyman Karacan (SC Konstanz-Wollmatingen(); Philipp Colberg (FC Hauingen), sowie die Brüder Shaban und Labinot Limani, die künftig das Trikot des Lokalrivalen VfB Waldshut tragen.