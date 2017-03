Denis Götz schießt Spvgg. Brennet zum Sieg

Fußball-Bezirksliga: Aufsteiger siegt mit 4:1 im Nachholspiel beim Tabellenführer SV Weil II

Fußball-Bezirksliga

SV Weil II – Spvgg. Brennet-Öflingen 1:4 (0:0)

Tore: 0:1 (64./FE) D. Götz; 0:2 (74.) Böhler; 1:2 (78.) Wengenmayr; 1:3 (81.) P. Degelmann; 1:4 (90.+1) D. Götz. – SR: Philipp Wendt (Küssaberg). – Z.: 60. – Bes.: GR für Samardzic (SVW/73.).

Allen Widrigkeien zum Trotz ist dem Aufsteiger ein überaus geglückter Start ins neue Fußbaljahr gelungen. Zehn Tage nach dem Weggang von Trainer Salvatore Spano zeigte das Team eine eindurcksvolle Reaktion und siegte umjubelt von rund 50 mitgereisten Brenneter Fans – auch in der Höhe verdient – beim Spitzenreiter SV Weil II.

Nach einigen vergebenen Chancen im ersten Abschnitt, leitete Denis Götz den Erfolg per Strafstoß nach Foul an Neuzugang Timo Bernauer ein. Götz machte in der Nachspielzeit mit einem „Chip“ den 4:1-Endstand perfekt. Dazwischen hatten Yannik Böhler und Pascal Degelmann bei einem Gegentreffer durch Philipp Wengenmayr die Tore erzielt. Die Gastgeber spielten ab der 73. Minute in Unterzahl. Sandro Samardzic kassierte die Gelb-Rote Karte.

Für den Vorsitzenden Sammy Lemke-Maier war der Sieg und der Auftritt seiner Elf eine perfekte Antwort auf die Unruhe der vergangenen Tage: „Dieser Erfolg ist Gold wert und gibt Selbstvertrauen für die nächsten Spiele.“ Taktisch sei das Team von Marco Götz und Daniel Kaiser bestens eingestellt gewesen: „Wir standen kompakt und haben die Weiler zu langen Bällen gezwungen. Nach der Pause haben wir unsere Überlegenheit dann auch endlich in Tore umgesetzt“, sah Lemke-Maier noch einige weitere Möglichkeiten seiner Elf.