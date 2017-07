Fußball Dem Fußballbezirk Hochrhein gehen die Schiedsrichter aus

Vereine zahlen lieber Ausfallgebühren als sich um den Schiedsrichternachwuchs zu bemühen. Aber: Starke Leistungen der Unparteiischen in den überregionalen Ligen. Verabschiedung von Volker Scherer (Fischingen). Vorstand der Schiedsrichtervereinigung Hochrhein wird einstimmig wieder gewählt. Zahlreiche Ehrungen

Fußball: – Südbaden und der Bezirk Hochrhein haben zu wenig Schiedsrichter. Diese Tatsache ist nicht neu. Doch Bezirksschiedsrichter-Obmann Ralf Brombacher (Kandern) legte bei der Jahreshauptversammlung der Schiedsrichtervereinigung Hochrhein in der Stadthalle Wehr alarmierende Zahlen vor. In zehn Jahren ist die Zahl der aktiven Unparteiischen im Bezirk von 277 auf 170 gesunken. Dem Bezirk Hochrhein sind in kurzer Zeit somit mehr als 100 Schiedsrichter verloren gegangen. Insgesamt fehlten im Bezirk 106, auf Verbandsebene laut dem Stellvertretenden Verbandsschiedsrichter-Obmann Andreas Klopfer (Emmendingen) 300 Schiedsrichter.

Die Freude über die starken Leistungen der Hochrhein-Schiedsrichter wurde getrübt durch diese traurigen Zahlen, die Anlass zur großen Sorge geben. Brombacher mahnte energisch: „So geht’s nicht weiter. Wir werden es so nicht mehr lange durchhalten.“ Er kündigte an, die Vereine beim Bezirkstag am Samstag morgen in Wittlingen deutlich zu ermahnen und versicherte: „Meine Worte werden ankommen.“ Die Vereine im Bezirk Hochrhein zahlten insgesamt 35000 Euro an Ausfallgebühren. Brombacher: „Die Vereine zahlen lieber viel Geld, als sich um Schiedsrichter zu bemühen.“

Dass lieber eigene Schiedsrichter pfeifen würden, als neutrale, sei ihm ein großes Rätsel. Der Schiedsrichter-Obmann schreibt in seinem Jahresbericht: „Es ist schon fünf nach zwölf. All unsere Hilferufe verhallen ungehört.“ Die Konsequenz: In der abgelaufenen Saison konnten bereits drei C-Kreisliga-Staffeln nicht mit offiziellen Unparteiischen besetzt werden, es kämen weitere hinzu.

Bescheiden fiel der Neulingslehrgang in Wehr aus. Zwölf Neulinge haben die Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Zu wenige, um den negativen Trend zu stoppen. Hier müsse man neue Wege gehen. Ansonsten würden harte Zeiten anbrechen, erklärte Brombacher.

Daumen hoch hieß es bei den starken Leistungen der Ligaschiedsrichter. Die Unparteiischen des Bezirks Hochrhein machten in den überregionalen Ligen eine gute Figur. Mit Platz drei in der Oberliga verpasste Luigi Satriano (Zell) den Aufstieg in die Regionalliga knapp. Jonas Brombacher (Kandern) erreichte in seinem ersten Oberliga-Jahr auf Anhieb Platz fünf, und er belegte auch in der A-Junioren-Bundesliga einen Spitzenplatz. Hafes Gerspacher (Heitersheim) kam auf Rang 26. Das Trio ist damit auch in der neuen Spielzeit in der Oberliga im Einsatz. Steffen Fante (Neuenburg) schaffte in der Verbandsliga Platz eins, Simon Wolf (Rheinfelden) Platz 13. Absteigen muss Tobias Kunischewski (Rheinfelden). Als Achter in der Landesliga steigt Ramon Leisinger (Olten/CH) in die Verbandsliga auf. Punktgleich war Francesco Natale (Wehr), der altersbedingt nicht aufsteigen darf. Stefan Mera-Linz (Schopfheim), Philipp Wendt (Reckingen) und Mathias Heilig (Erzingen) pfeifen in der kommenden Runde in der Landesliga. 2017/18 hat der Bezirk Hochrhein somit 17 Ligaschiedsrichter. Klopfer bescheinigte der Schiedsrichtervereinigung Hochrhein eine gute Arbeit im Lehrwesen und an der Basis.

Die Zahl der Spielleitungen lag in der abgelaufenen Runde bei 6112, davon wurden 687 Aufträge zurückgegeben. Brombacher: „Es sind weniger als in den Jahren zuvor, aber es könnte noch besser sein.“ Die meisten Spiele leiteten Albert Hilbold (91 Spiele) aus Wehr, Timo Bugglin (90) aus Weil, Kai Brunner (87) aus Huttingen, Thomas Ruppert (84) aus Rickenbach und der Lörracher Mehmet Turgut (83).

Ein bewegender Moment war die Verabschiedung von Volker Scherer (Fischingen). Der langjährige Verbandsliga-Schiedsrichter und Regionalliga-Assistent hört nach 27 Jahren auf und wurde zum Ehrenmitglied der Schiedsrichtervereinigung ernannt. Für ihn gab’s bei der Versammlung in Wehr einen lang anhaltenden Applaus.

Die Schiedsrichter-Vereinigung Hochrhein geht die nächsten zwei Geschäftsjahre mit dem bewährten Vorstand an. Einstimmig wiedergewählt wurden Obmann Ralf Brombacher, Schriftführer Simon Wolf (Rheinfelden), Bezirkslehrwart Hafes Gerspacher (Heitersheim), Schiedsrichter-Einteiler Dieter Grethler (Wehr) und Kassierer Henning Nopper (Lauchringen).

Ehrungen

Goldene Verbands-SR-Ehrennadel (25 Jahre): Sabri Falak (Albbruck), Bernhard Scherer (Waldshut).

Silberne Verbands-SR-Ehrennadel (20 Jahre): Rudi Fehrenbach (Höchenschwand), Volker Prior (Lörrach).

Ehrenbrief der SR-Vereinigung (40 Jahre): Hanspeter Dargatz (Schopfheim).

Silberne Ehrennadel der SR-Vereinigung (15 Jahre): Dirk Römer (Steinen-Weitenau), Arne Scharf (Waldshut-Tiengen), Daniel Seidel (Lörrach).

Ehrennadel der SR-Vereinigung (10 Jahre): Axel Amann (Bettmaringen), Kai Brunner (Huttingen), Ünal Erbezci (Lauchringen), Alexander Gampp (Waldshut-Tiengen), Albert Hilbold (Wehr), Andreas Müller (Birkendorf), Jan Sigel (Waldshut-Tiengen).