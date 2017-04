Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald Deftige Packung für SV Grafenhausen

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Nach 1:6-Niederlage rückt der Abstieg immer näher. Florian Haselbacher erzielt das Ehrentor für die Gastgeber

Fußball Bezirksliga, Schwarzwald SV Grafenhausen - FC Königsfeld 1:6 (1:3)

Tore: 1:0 (20.) Haselbacher; 1:1 (36.) Richter; 1:2 (44.) Richter; 1:3 (45.+1) Moosmann; 1:4 (48.) Richter; 1:5 (58.) Moosmann; 1:6 (78.) S. Groß. – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Z.: 80.

Roberto Wenzler war ganz ruhig. Nach der 1:6-Niederlage gegen einen überragenden Titelkandidaten FC Königsfeld, der jetzt nur noch einen Punkt Abstand auf Spitzenreiter SV Obereschach hat und an der Tür zur Landesliga laut anklopft, scharte der Trainer des SV Grafenhausen seine Männer um sich und sprach besonnen auf sie ein.

Der Abstieg rückt nach dieser deftigen Packung immer näher. Das weiß auch Wenzler, aber der Trainer bricht nicht in Hektik aus: "Wir geben uns nicht auf, solange rechnerisch noch alles möglich ist. Ich will aber schon realistisch sein. Wenn wir absteigen sollten, werden wir das mit Anstand tun. Meine Mannschaft hat Charakter."

Dabei hatte gegen den FC Königsfeld über eine halbe Stunde lang noch alles gut ausgesehen. Der Grafenhausener Torjäger Florian Haselbacher hatte sein Team in Führung gebracht (20.), obwohl der Gast bis dahin schon leichte spielerische Vorteile hatte. Der Vorsprung beflügelte die Gastgeber allerdings nicht. "Wir haben in dieser Saison so oft geführt und noch verloren", sollte Coach Wenzler nach der Partie klagen. Ab der 36. Minute klingelte es nur noch im Kasten des machtlosen Grafenhausener Torwarts Philipp Johnston. Nach 36 Minuten erzielte Kevin Weißer den Ausgleich, noch vor der Pause trafen Christian Richter und Christian Moosmann nach einem Freistoß per Kopf.

Nach dem Wechsel legten die Gäste gleich nach. Christian Richter erhöhte auf 4:1 (47.), Moosmann sogar auf 5:1 (58.). Stephan Groß erzielte nach einer Flanke von Ralf Bruder den 6:1-Endstand (78.).

Bezeichnenderweise dominierten die Gastgeber die zweite Hälfte und ließen klare Chancen aus. So scheiterten Haselbacher, Blerim Kushutani, Alexander Schäuble und Martin Kech jeweils nur knapp. Die Gäste waren da wesentlich abgebrühter. "Wir waren viel zu weit weg von den Stürmern. Der FC Königsfeld war konsequenter und hat unsere Fehler bestraft", sagte Wenzler.