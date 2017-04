Fußball David Bergmann zum Bahlinger SC

Fußball: 19-jähriger Ex-Torhüter des FC Wehr wechselt vom Team Aargau im Sommer an den Kaiserstuhl in die Oberliga

Fußball: (gru) David Bergmann aus Wehr spielt in der kommenden Saison am Kaiserstuhl. Wie der 19-Jähirge bestätigt, wird er künftig das Trikot des Oberligisten Bahlinger SC tragen. "Der Wechsel nach Bahlingen ist eine Riesenchance für mich. Ich unterschreibe für zwei Jahre und werde parallel in Freiburg studieren", so Bergmann, der bis 2015 im Nachwuchs des FC Wehr spielte und danach ein Jahr beim Bezirksligisten derfolgreich das Tor hütete. Vor der laufenden Saison wechselte er kurzfristig ins "Team Aargau" in der 2. Liga, Interregional. Das Team Aargau wurde 2006 vom FC Aarau, FC Baden und FC Wohlen gegründet.

Seinem Traum, eines Tages Profi zu werden, ist er nun einen Schrit näher gekommen. Dennoch legt er den Fokus auf die Ausbildung: "Mein Studium ist mir erst einmal wichtiger. Ergibt sich die Chance, nach oben zu kommen, bin ich offen. Man braucht auch das nötige Glück", sagte Bergmann unlängst im Interview mit dem SÜDKURIER.