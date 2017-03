David Bergmann kehrt mit dem Team Aargau zum FC Wehr zurück

Der 19-jährige Torhüter aus Wehr steht am Samstag, 14 Uhr, bei seinem "Ablösespiel" zwischen den Pfosten. SÜDKURIER-Sportredakteur Matthias Scheibengruber sprach mit ihm über seine Pläne

David, sind Sie heiß auf das Ablösespiel am Samstag beim FC Wehr?

Auf jeden Fall. Ich freue mich riesig und gehe davon aus, dass ich zumindest 45 Minuten im Tor stehen werde.

So sicher scheint das nicht zu sein?

Bisher kam ich erst auf einen Einsatz fürs Team Aargau. Das war im August beim 4:0 gegen den SV Höngg. Ansonsten stand ich nur bei Testspielen im Tor.

Weshalb drücken Sie nur die Bank?

Grundsätzlich war von Anfang an klar, dass ich nicht Stamm-Torhüter bin. Nummer eins ist Lars Hunn. Er ist Schweizer U18-Nationaltorhüter, steht im Profikader des FC Aarau und soll sich Spielpraxis holen. Das war aber so abgesprochen.

Also herrscht Frust bei Ihnen vor?

Überhaupt nicht. Ich profitiere ungemein von der Ausbildung in Aarau. Ich habe fünf Mal pro Woche Training und lerne sehr, sehr viel bei Torwarttrainer Swen König. Er war selbst Profi, ist auch Torwarttrainer der Schweizer U20-Nationalmannschaft und sieht Dinge, die andere nicht sehen.

Wie haben Sie das Torwart-Problem des FC Wehr in der Vorrunde erlebt?

Ich war bei fast jedem Heimspiel da und da tat mir die Mannschaft schon etwas leid. Aber ich habe den Wechsel keine Sekunde bereut. Und nun haben sie ja in Assen Alexov und Alexander Eckert in der Rückrunde zwei gute Leute im Tor.

Wie geht’s nach Ihrem Bundesfreiwilligen-Dienst für Sie weiter?

Ab Herbst werde ich auf Lehramt studieren. Ich bin derzeit an einem Studienplatz dran, der es mir ermöglicht, Fußball und Studium optimal zu verbinden. Wäre super, wenn das so klappt.

Haben Sie den Traum „Profi“ zu werden?

Ich mache mir keinen Kopf. Das Studium ist erst einmal wichtiger. Ergibt sich die Chance, nach oben zu kommen, bin ich offen. Man braucht das nötige Glück. Das kann man sich erarbeiten. Wichtig ist, finde ich, dass Vereine den jungen Torhütern mehr Vertrauen und mehr Zeit in ihrer Entwicklung geben.

Ablösespiel

David Bergmann (19) stammt aus dem Nachwuchs des FC Wehr. Er rückte 2015 in den Bezirksliga-Kader, spielte stark. Späher des FC Aarau wurden aufmerksam und holten Bergmann in das 2006 vom FC Aarau, FC Baden und FC Wohlen gegründete Team Aargau. Mit der U21 steht er in der 2. Liga, Interregional an der Tabellenspitze.

Beim Bergmann-Wechsel wurde unter anderem ein "Ablösespiel" vereinbart. Dieses tragen das Team Aargau und der FC Wehr am Samstag, 14 Uhr, im Frankenmattstadion aus. (gru)