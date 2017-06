Fußball-Bezirksliga Das Duo "M&M" schießt den FC Tiengen 08 in die Landesliga

Fußball-Bezirksliga: Tomas Masek und Sven Maier bereiten gegenseitig vier ihrer fünf gemeinsamen Treffer beim 6:0 gegen eine überforderte SpVgg. Brennet-Öflingen vor. Erdal Kizilay freut sich auf die neue Herausforderung

Fußball-Bezirksliga: – Mit einer erstaunlichen Ruhe und Gelassenheit nahmen die Fußballer des FC Tiengen 08 den Erfolg zur Kenntnis. Die Meisterschaft ist zwar nach dem 6:0 gegen die einmal mehr harmlose SpVgg. Brennet-Öflingen noch nicht perfekt, doch den Aufstieg in die Landesliga – nach 1990, 1992, 1998 und 2012 der fünfte in den vergangenen 40 Jahren – ist der Elf von Trainer Georg Isele nicht mehr zu nehmen. Die Party soll indessen am Wochenende steigen, denn im letzten Spiel beim Nachbarn in Weilheim wollen die Tiengener nach dem Pokalsieg nun auch das „Double“.

Für Routinier Erdal Kizilay war es dennoch ein emotionaler Moment: „Es war immer mein Traum, wieder einmal mit einer Mannschaft aufzusteigen“, sagt er im Video-Interview mit dem SÜDKURIER. Zuletzt gelang ihm das vor ewigen Zeiten, als er mit AGS Lauchringen aufstieg – an der Seite damals von Jasmin Rastoder: „Uns verbindet viel. Jetzt hört er auf und ich bin der Älteste im Team“, so Kizilay.

Der 32-Jährige freut sich auf die Landesliga, auch wenn dort der Wind anders wehen wird: „Wir müssen quantitativ nachrüsten“, ist er überzeugt: „Deshalb ist es rückblickend klasse, dass uns die zweite Mannschaft immer sehr gut unterstützt hat.“ Ausgerechnet gegen die Elf aus Brennet schloss sich der Kreis: „Im Hinspiel beim 3:7 haben wir sehr schlecht gespielt. Wir hatten großen Respekt vor ihnen. Der 6:0-Sieg ist der Lohn für unseren konzentrierten Auftritt.“

Ausschlaggebend in der einseitigen Partie war das Duo „M&M“. Das sind keine Schoko-Bonbons, sondern Sven Maier und Tomas Masek, die einmal mehr blendend harmonierten. Vier Tore bereitete sich das Sturm-Duo gegenseitig vor, trafen je zwei Mal. Den dritten Treffer von Maier legte Marius-Andrei Sava auf.

Den Schlusspunkt aber durfte einer setzen, der vor der Partie mit seinen 35 Jahren endgültig Abschied nahm. Jasmin Rastoder machte nach einem Solo das halbe Dutzend voll: „Er ist halt immer noch ein Knipser“, schmunzelte Erdal Kizilay.

Im Schatten des Aufstiegs saßen verloren die Gäste, die sich vorgenommen hatten, nicht nur zum gratulieren nach Tiengen anzureisen. Viel mehr aber war der Auftritt nicht: „Gut, dass wir längst gerettet sind. Wir haben wie ein Absteiger gespielt“, schimpfte Interimstrainer Marco Götz nach dem zweiten 0:6 in Folge. Den Grund für den saft- und kraftlosen Auftritt sah er nicht nur im nahenden Saisonende: „Uns fehlten drei Leute und auf der Bank saß nur ein Spieler. Die maßgeblichen Leute bei uns im Verein sollten sich für die nächste Saison ihre Gedanken machen.“

„Ich freue mich darauf, wieder mit Angelo im Team zu spielen“

Seit vergangenem Sommer spielt Bruno Di Palma (25) beim FC Tiengen 08. Der Italiener kam vom FC Beringen/CH, spielte zuvor beim FC Grießen.

Bruno, Sie spielen bald in der Landesliga. Hätten Sie sich das vor Ihrem Wechsel träumen lassen?

Nun, wir wussten, dass wir eine starke Saison spielen können. Aber dass es nun geklappt hat, ist schon schön.

Es lief ja während der Saison nicht alles rund bei euch?

Nein, es gab oft Probleme – vor allem beim Personal. Aber die Mannschaft hat sich zusammengefunden und gespürt, dass sie mehr machen muss, um das Ziel zu erreichen.

Sie haben in der Vorrunde kaum gespielt. Wie geht es Ihrem Knie?

Meine Meniskus-Operation ist gut gelaufen. Ich hatte eine optimale Vorbereitung im Winter und habe keine Schmerzen mehr.

Im Sommer gibt es eine Familienzusammenführung. Ihr ein Jahr älterer Bruder Angelo kommt zum FC Tiengen 08 zurück.

Ich freue mich darauf. Wir haben zuletzt in der Jugend gemeinsam in einem Team gespielt. Wir haben viel über einen Wechsel geredet, denn er hat beim FV Lörrach-Brombach nicht so oft gespielt, wie er sich das vorgestellt hat.

Welcher Wind für den FC Tiengen 08 in der Landesliga weht, kann er Ihnen sicher verraten?

Ja, ich kenne die Liga überhaupt nicht. Aber ich bin überzeugt, dass wir viel mehr tun müssen. So leicht wie in der Bezirksliga wird es nicht. Wir müssen uns taktisch verbessern.