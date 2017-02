Die aus Wehr stammende Fußballerin des FC Hausen wurde vom DFB ausgezeichnet und reist als Belohnung im Herbst für fünf Tage nach Barcelona zu einer Fußball-Bildungsreise.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußballheldin im Bezirk Hochrhein im Jahr 2017 ist Floriana Canonico vom FC Hausen. Sie ist Nachfolgerin von Anja Strittmatter vom FC Bergalingen, die im vergangenen Jahr erstmals mit diesem Preis des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ausgezeichnet wurde. Geehrt werden junge ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter. Verbunden ist die Auszeichnung mit einer fünftägigen Fußball-Bildungsreise nach Santa Susanna bei Barcelona.

Floriana Canonico stammt aus dem Nachwuchs der SpVgg Wehr und wechselte 2007 zum Verbandsligisten FC Hausen ins Wiesental. Schon zwei Jahre später übernahm sie selbst die Verantwortung für ein Mädchenteam in Hausen und ist seit nunmehr acht Jahren mit großen Erfolg tätig. Aktuell wurden ihre B-Mädchen der SG Hausen-Schönau Vizemeister in der Bezirksfutsalmeisterschaft und stehen im Mittelfeld der Verbandsliga.

Canonicos Engagement deuten auch die mehr als 3000 Kilometer an, auf denen sie sich und einige ihrer Spielerinnen zum Training in Hausen und Schönau fährt und für die die 27-Jährige jede Kostenerstattung ablehnt. Im September 2016 erwarben unter ihrer Regie 14 Flüchtlingskinder aus dem Asylbewerberheim in Schopfheim das DFB-Sportabzeichen.

Selbst Krücken aufgrund einer Sportverletzung konnten sie nicht davon abhalten, so schnell wie möglich wieder ihre Mädchen bei Training und Spielen zu unterstützen. Der größte fußballerischere Erfolg Canonicos war der Aufstieg mit dem Frauen-Team in die Oberliga vor drei Jahren. Für ihre B-Juniorinnen hofft sie auf genügend Neuzugänge, damit das Team auch in der nächsten Saison erhalten bleibt.