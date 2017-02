Christian Riehm rettet SV Nollingen das Remis

Spitzenspieler steuert in der Tischtennis-Landesliga drei Punkte für den SV Nollingen in der Partie beim TV Denzlingen bei. TTC Laufenburg verliert mit 3:9 beim TTV Auggen. Sieg für den SV Eichsel II, Niederlage für TTC Wehr

Tischtennis-Landesliga Männer, Staffel 3:

TTC Laufenburg –

TTV Auggen

3:9

(adg) Zu klar fiel die Niederlage des Schlusslichtes gegen den Tabellenzweiten aus. „Die Mannschaft präsentierte sich gut gegen den Aufstiegsaspiranten. Das macht Mut für die kommenden Aufgaben“, sagte Spielführer Lukas Köhler, der selbst aus gesundheitlichen Gründen noch nicht mit von der Partie war. Die Doppel von Torsten Weierstall/Enzo Rinaldi und Heiko Zindel/Jürgen Müller gingen jeweils im fünften Satz verloren, während Bernhard Bürgin/Salko Alajbegovic mit 3:0 gegen Dirk Weniger/Peter Baumgartner gewannen. Im Einzel punktete Bürgin gegen Weniger und Weierstall gegen Julian Schwald. Bürgin und Rinaldi verloren noch jeweils eine Partie im Entscheidungssatz.

TuS Teningen -

SV Eichsel II

6:9

Dank der beiden Ersatzspieler Michael Kuder und Torsten Einhaus schaffte es der Tabellenführer, den Sieg beim Tabellenfünften klar zu machen. Zwei gewonnene Doppel von Manuel Brugger/Björn Jünge und Jens Kreutler/Einhaus und fünf Siege in Folge von Martin Weiss, Kreutler, B. Jünge, Einhaus und Kuder brachten die schnelle 7:2-Führung. Dann kamen jedoch die Gastgeber immer besser ins Spiel, holten auf zum 6:7, ehe Kuder und Einhaus alles klar machten.

TV Denzlingen -

SV Nollingen

8:8

Nach dem Remis des Gastgebers (9.) gegen Tabellenführer SV Eichsel zuletzt war der Respekt des Tabellensiebten SV Nollingen groß. „Vor dem Spiel hätten wir einem Unentschieden sofort zugestimmt“, war Kapitän Georg Ranert selbst überrascht, wie gut es dennoch lief. Mit ein wenig mehr Glück wäre auch ein Sieg drin gewesen. Spitzenspieler Christian Riehm spielte stark auf, holte beide Einzel und auch das Doppel an der Seite von Oliver Grass. Nur das Entscheidungs-Doppel und damit den Punkt zum Sieg mussten die beiden im fünften Satz verloren geben. Grass war im Einzel einmal erfolgreich, ebenso wie G. Ranert und Gerhard Gretsch. Patrick Heger steuerte zwei Punkte bei.

AV Germania FR-St. Georgen –

TTC Wehr

9:2

„Es lief komplett gegen uns und das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider“, war Carsten Kuck vom Tabellensechsten TTC Wehr enttäuscht, dass vier Spiele im fünften Satz verloren gingen. „Allerdings ist es auch eine Qualität, die knappen Spiele zu gewinnen“, gestand er dem Tabellenachten zu, verdient gewonnen zu haben. In den Eingangsdoppeln punkteten nur André Kleber/Kuck, Dirk Schönle/Thomas Siller und Manuel Lauber/Hans-Peter Kima gingen leer aus. Den einzigen Einzelsieg fuhr Kleber ein. Kleber im zweiten Einzel, Kuck in beiden Spielen und Lauber kämpften sich noch jeweils in den Entscheidungssatz, zogen dort jedoch den Kürzeren.