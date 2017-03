Cape Epic  Achterbahn für Sabine Spitz

Mountainbike-Olympiasiegerin aus Niederhof erlebt beim Etappenrennen in Südafrika Höhen und Tiefen. Sieg, Sturz, Defekt und Podium – alles ist dabei. Am Sonntag endet die Cape Epic in der Weinregion Paarl

Mountainbike: (sk) Die Cape Epic ist für Sabine Spitz eine echte Achterbahn. Am Dienstag war sie noch gestürzt und blutete wegen einer Verletzung über dem Auge. 24 Stunden später stand die Olympiasiegerin von Peking schon wieder ganz oben auf dem Podium. In einem dramatischen Sprint-Finale holte sich die Deutsche Meisterin zusammen mit ihrer Team-Partnerin Robyn de Groot (RSA) auf der dritten Etappe am Mittwoch gegen das Duo Stenerhag/ Süss (SWE/SUI) in 3:41:20 Stunden den Etappensieg. Nach dem Sieg im Prolog am Sonntag war das schon der zweite Tageserfolg bei der Cape Epic, die gern auch als die "Tour de France" der Mountainbiker bezeichnet wird.

So hart wie diese – oder vielleicht noch etwas härter – ist das Etappenrennen durch die Wildnis Südafrikas auf jeden Fall. Das dürfen gerade auch einige sehr erfolgreiche Ex-Straßenprofis wie Cadel Evens, George Hincapie oder auch Joaquim Rodríguez erfahren.

Auch Sabine Spitz bekam das zu spüren. Auf der ersten Etappe stürzte sie nach 60 Kilometern schwer und zog sich ein klaffende Platzwunde oberhalb des linken Auges zu. Stark blutend setzte sie die Fahrt aber fort und schaffte es zusammen mit ihrer südafrikanischen Teamkollegin, auf den verbliebenen 40 km sogar noch Plätze gut zu machen und als zweites Team ins Ziel zu kommen. Bei der anschließenden Siegerehrung fehlte Sabine Spitz dann allerdings auf dem Podium.

Nach dem Zieleinlauf musste sie erst einmal medizinisch versorgt werden. Die Wunde wurde mit 14 Stichen genäht. Die Befürchtung, dass sie das Rennen aufgeben muss, bestätigte sich zum Glück nicht. Außer der Verletzung über dem Auge hatte sie nur leichte Prellungen zu beklagen. "Es geht mir eigentlich ganz gut. Ich werde auf jeden Fall versuchen, weiter zu fahren", sagte sie am Montag Abend.

Dass es ihr trotz des Handicaps gut geht, zeigte sie dann auf der dritten Etappe, wo bei 35 Grad Celsius insgesamt 79 Kilometer und 1700 sehr staubige Höhenmeter zu bewältigen waren. Zusammen mit ihrer Teampartnerin bestimmte sie von Anfang an das Tempo an der Spitze. Allerdings gelang es nicht, sich von dem seit Montag in der Gesamtwertung führenden Duo Jennie Stenerhag und Esther Süss entscheidend abzusetzen.

Dies sollte auf der vierten und mit 112 Kilometer längsten Etappe gelingen. Vor allem die letzten 32 km hatten es mit einem langen Anstieg in sich. Dieser sollte für die entscheidende Attacke genutzt werden. Aber kaum hatte Sabine Spitz an der Spitze des Feldes das Tempo angezogen, wurde sie jäh gestoppt. Auf einem sandigen, ansteigenden Singletrail schlitze ein Stein ihren Vorderrad-Reifen auf. Der gut drei Zentimeter lange "Cut" war schwierig zu reparieren, so dass viel Zeit verloren ging. Rund sechs Minuten wurden notiert, als die beiden ihre Aufholjagd begannen. Diese war beeindruckend und brachten sie als Dritte noch zurück auf das Podium und nur noch 3:42 Minuten hinter den Tageschnellsten Stenerhag/Süss (5:05:58 Std.) ins Ziel.

"Wieder ein Cut, diesmal im Reifen", nahm Sabine Spitz das neuerliche Pech mit Humor, "aber sehr schade. Es wäre heute möglich gewesen, Zeit gut zu machen. Jetzt wird es natürlich schwierig für die Gesamtwertung", schätzt sie ihre Chancen eher gering ein, auch wenn es die drei verblieben Etappen noch in sich haben. Am Sonntag endet die Cape Epic in der Weinregion Paarl.